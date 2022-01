Ministrstvo za obrambo namenilo milijon za varstvo vojnih grobišč

Za varstvo vojnih grobišč je v programu za tekoče leto, ki ga je nedavno s sklepom določilo ministrstvo za obrambo na podlagi spremembe proračuna, namenjeno 1.057.500 evrov. Največ denarja, skoraj 500.000 evrov, je namenjenega urejanju vojnih grobišč in spominskih obeležij.

Program varstva vojnih grobišč je pripravljen na podlagi zakona o vojnih grobiščih ter v skladu s spremembo državnega proračuna za tekoče leto in zakona o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023. V programu, vrednem 1.057.500 evrov, so določena in ovrednotena osnovna izhodišča in naloge pri izvajanju evidentiranja, upravljanja, urejanja in označevanja vojnih grobišč.

Za odkrivanje in označevanje prikritih vojnih grobišč je zagotovljenih 400.000 evrov. Od tega je za izvedbo potrjevanj, sondiranj in ureditev namenjenih 100.000 evrov, za izvedbo prekopa posmrtnih ostankov, arheološka in izvedbena dela na prikritem vojnem grobišču Macesnova gorica 290.000 evrov in za stroške delovanja komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč 10.000 evrov. Program je sicer usklajen s programom dela komisije za tekoče leto.

Za urejanje vojnih grobišč in spominskih obeležij je v programu zagotovljenih 497.500 evrov. Iz navedene proračunske postavke se bodo krili stroški evidentiranja, upravljanja in urejanja vojnih grobišč, in sicer za redno vzdrževanje vojnih grobišč v Sloveniji in tujini 260.000 evrov, za manjše obnove 130.000 evrov, za stroške komemorativnih slovesnosti 30.000 evrov in za druge stroške 17.500 evrov. Prav tako je za sofinanciranje projekta Pot miru v Posočju v tem letu zagotovljenih 60.000 evrov.

V programu je za grobišča, spominska obeležja in kostnice namenjenih 160.000 evrov, kar vključuje stroške večjih investicijskih posegov za zagotovitev varstva vojnih in prikritih vojnih grobišč. V tem letu se načrtuje ureditev grobov prekopanih žrtev iz prikritih vojnih grobišč na pokopališčih v Rovtah in Ribnici, priprava investicijske dokumentacije za obnovo Kostnice žrtev prve svetovne vojne na ljubljanskih Žalah in izvedba projekta ureditve vojnega grobišča Barbara rov v Hudi Jami. Za ureditev slednjega je namenjenih 115.000 evrov.