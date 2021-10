Ministrstvo zahteva nadzor zaradi domnevnega cepljenja mladoletnikov

Ministrstvo za zdravje zahteva izredni strokovni nadzor zaradi domnevnega cepljenja mlajših od 18 let z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca na nekaterih cepilnih mestih. Ti cepivi namreč nista registrirani za to starostno skupino. Zdravniško zbornico Slovenije so že zaprosili za prednostno izvedbo nadzora. »Na prvo mesto vedno postavljamo varnost pacientov, zato smo danes na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti pri zdravniški zbornici zahtevali izvedbo izrednega strokovnega nadzora,« so sporočili z ministrstva.



Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je namreč razvidno, da je bilo s cepivom podjetja Janssen cepljenih 219 oseb, mlajših od 18 let. Prav tako je bilo s cepivom AstraZenece s prvim odmerkom cepljenih 45, z drugim pa 20 oseb, mlajših od 18 let.



Iz NIJZ so sporočili, da posvetovalna strokovna skupina za cepljenje pri NIJZ nikoli ni izdala priporočil, v katerih bi bilo priporočeno cepljenje s cepivoma Janssen in AstraZeneca za starostno skupino od 12 do 17 let, ker sta ti dve cepivi registrirani za uporabo pri osebah, starejših od 18 let. Dopuščajo pa možnost, da je pri vnosih podatkov o cepljenju v sistem elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov (eRCO) prišlo do napak.



Dodatno so pojasnili, da posvetovalna skupina za cepljenje redno spremlja novosti ter prek centra za nalezljive bolezni NIJZ in službe za preskrbo s cepivi NIJZ redno obvešča vse izvajalce cepljenja o spremembah in novostih glede priporočil za cepljenje.

»NIJZ posodobljena priporočila objavi na svoji spletni strani in spletni strani cepimose.si, ki je dostopna strokovni in splošni javnosti. Skladno s tem pričakujemo, da izvajalci cepljenja sledijo omenjenim navodilom,« so še sporočili z NIJZ.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: