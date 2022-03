Ministru smo predlagali izstop zdravstva iz sistema plač javnih uslužbencev

V nadaljevanju preberite še:

Robert Cugelj, državni sekretar na ministrstvu za zdravje, ki je pred tem 17 let uspešno vodil Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, je s 1. februarjem odšel v zasebno zdravstvo. Zdaj je član poslovodstva Diagnostičnega centra Bled, ki je od nedavnega v lasti zavarovalnic Triglav in Sava Re. Lastniško združuje osem zasebnih zdravstvenih podjetij, med njimi je Kirurški sanatorij Rožna dolina, katerega direktor je zdaj Cugelj. Nekateri so videli v njegovem odhodu poraz in tveganje za javno zdravstvo. Kako naprej?