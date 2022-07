Miro Cerar ne bo kandidiral za predsednika republike

Kot je navedel nekdanji premier in zunanji minister Miro Cerar, ga je zadnjih nekaj mesecev več ljudi iz civilne družbe nagovarjalo, naj na letošnjih jesenskih volitvah kandidiram za funkcijo predsednika republike. »Ker je šlo za resne pobude odgovornih državljank in državljanov, sem se zavezal, da bom o tem resno razmislil,« je še navedel v sporočilu na družbenem omrežju in dodal, da se je zdaj po temeljitem razmisleku odločil, da na prihajajočih predsedniških volitvah ne bo kandidiral.

»Po dobrih dveh letih mojega umika iz politike sem namreč svojo pozornost pretežno usmeril v strokovno dejavnost, v pedagoško in znanstveno delo na Pravni fakulteti v Ljubljani ter k svoji družini. To so področja, na katerih zdaj uresničujem svojo temeljno poklicno ter osebno zavezo in poslanstvo,« je še navedel in dodal, da ostaja družbeno aktiven strokovnjak in državljan ter si prizadeval za dvig slovenske politične in pravne kulture ter za uspešen razvoj Slovenije.

Kandidaturo je v preteklih tednih naznanilo že nekaj kandidatov, kar bi lahko imelo tudi vpliv na Cerarjevo odločitev. V boj se namreč podajata že dve liberalni kandidatki, in sicer podpredsednica največje parlamentarne stranke Gibanje Svoboda Marta Kos in odvetnica Nataša Pirc Musar, poleg tega pa tudi še poslanec SDS in nekdanji zunanji minister Anže Logar, psihoanalitičarka Nina Krajnik in glasbenik Gregor Bezenšek.

Kandidaturo je napovedal tudi kočevski župan Vladimir Prebilič, predstavil jo bo v četrtek.