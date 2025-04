Misija Evropske ljudske stranke je ujeta v balonček stranke SDS

Največja politična skupina v evropskem parlamentu Evropska ljudska stranka (ELS) zaradi vse večje zaskrbljenosti glede delitve oblasti v Sloveniji, neodvisnosti državnih institucij in medijske svobode v Sloveniji v ponedeljek pošilja v Slovenijo strankarsko ugotovitveno misijo. Sestali se bodo predvsem s člani, sopotniki in somišljeniki stranke SDS.

»Če vlada, ki jo sestavljajo skrajno leve stranke, ogroža demokracijo ali temeljne svoboščine v državi, bo skupina ELS ukrepala na evropski ravni. O vladavini prava se ni mogoče pogajati,« je politično misijo ELS pospremil vodja skupine Manfred Weber, ki pa ga v Slovenijo ne bo.

V misiji ELS bo pet članov politične skupine, med njimi tudi evropska poslanka iz SDS Romana Tomc, ki sicer skrbi za koordinacijo programa ugotovitvene misije. Misijo ELS, ki se bo v Sloveniji mudila v ponedeljek, bo vodil švedski evropski poslanec Tomas Tobé.

Spomnimo, z njim se je v oster besedni dvoboj s šovinistično noto zapletel poslanec SDS v državnem zboru Žan Mahnič, ki se je obregnil ob njegovo spolno orientacijo: »Švedski evroposlanec in podpredsednik skupine ELS Tomas Tobé, ki predlaga sankcije proti Branku Grimsu, ker se je ta jasno in glasno zavzel za zaščito otrok pred moralno izprijeno ideologijo LGBT, je poročen z moškim, s katerim 'imata' dva otroka.«

Misija ELS se bo sestala z Danijelom Krivcem, Vaskom Simonitijem in Alešem Hojsom.

Preostali člani misije so še španska poslanka Dolors Montserrat, Nemka Lena Düpont in Poljak Michał Wawrykiewicz. Za ideološko najbolj neizprosno velja Španka, ki jo je Evroactiv označil za »hardlinerko«.

Objava imen uradne delegacije ELS je neprijetno presenetila evropskega poslanca Mateja Tonina (NSi), ki ga je v delegacijo povabil Tobé, pozneje pa je presenečen ugotovil, da ga v delegaciji ni. Tonin in Tobé sta se v kontekstu priprave misije ELS sestala, slovenski evropski poslanec pa ga je seznanil o dogajanju v Sloveniji. Tonin mu je predstavil svoj pogled na erozijo vladavine prava v Sloveniji. Pri tem je treba spomniti, da se je v zvezi z vladavino prava sredi februarja na povabilo Mateja Tonina v Sloveniji mudil španski evroposlanec iz vrst EPP Adrian Vazquez Lazaro.

S kom se bo misija sestala?

»Podpredsedniku ELS Tomasu Tobéju in tudi Romani Tomc sem jasno izrazil željo, da želim sodelovati pri obisku delegacije ELS v Sloveniji. Zakaj v napovedi obiska nisem zapisan skupaj z drugimi poslanci SDS kot sodelujoči pri obisku, ne znam povedati. Po mojem mnenju gre za tehnično napako,« se je odzval Tonin, ki sicer podpira prihod kolegov v Slovenijo.

V NSi so se odločili, da v misiji ELS sodelujejo zaradi zadnjih dogodkov v zvezi s komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Štirje poslanci NSi so se znašli v predkazenskem postopku zaradi domnevne zlorabe položaja. A po neuradnih informacijah stranki NSi na program misije (še) ni uspelo spraviti pogovora s člani omenjene komisije.

Delegacija EPP se bo v ponedeljek dopoldne odpravila v državni zbor, kjer se bo sestala z Danijelom Krivcem (SDS), podpredsednikom državnega zbora, nato pa še s predsednikom državnega sveta Markom Lotričem. Za tem sledi srečanje s predsednico Računskega sodišča RS Janjo Ahčin in Petrom Gregorčičem, bivšim predsednikom programskega sveta RTV, ter s predsednikom KPK Robertom Šumijem. Poslanci ELS bodo delovni dan končali s srečanjem z bivšima ministroma v tretji vladi Janeza Janše, Vaskom Simonitijem in Alešem Hojsom.

Kje so Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič?

V pisarni evropske poslanke Romane Tomc so za STA povedali, da Tonin ni bil nikoli predviden kot del delegacije. Romana Tomc tudi ni predvidela, da bi bili člani delegacije tudi drugi evropski poslanci iz SDS. Evropski poslanec z najdaljšim stažem Milan Zver nam je na vprašanje, ali ga moti, da ni v delegaciji EPP, odgovoril le z »ne komentiram«. Po hodnikih evropskega parlamenta že dolgo krožijo neuradne informacije, da naj bi bila četverica evropskih poslancev iz SDS v slabih medsebojnih odnosih.