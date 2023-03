Mladi opozarjajo na resnost okoljske krize in zahtevajo ukrepe

Mladi za podnebno pravičnost so se danes nekaj čez eno uro popoldne zbrali v Ljubljani na Kongresnem trgu in v Mariboru na Trgu svobode, kjer s protestnim shodom pozivajo vlado k ukrepanju glede okoljske krize in naslavljanja podnebne problematike, pa tudi delavskih pravic.

Kot so sporočili predstavniki Mladih za podnebno pravičnost, bodo danes protestirali proti »služenju interesom kapitala, ki zapostavlja varstvo okolja in javno dobro« ter znova zahtevali zeleni prehod in podnebno pravičnost.

Pisana množica zlasti mladih, pa tudi starejših protestnikov je nato v procesiji krenila po obeh največjih mestih v državi. Protestniki nosijo transparente s političnimi sporočili in skandirajo parole, kot so: »Narave ne damo za gradbeno jamo!«, »Za ribe, za ptice, za delavske pravice! Za zemljo, za plače, ​porušmo jim palače!« in »Dovolj je obljub! Zahtevamo ukrepe!«.

»Od sedanje vlade prav tako zahtevamo hitro in učinkovito ukrepanje, saj se do zdaj s podnebnimi in okoljskimi tematikami tako rekoč ni ukvarjala,« so ocenili Mladi za podnebno pravičnost in dodali, da ima podnebna kriza katastrofalne razsežnosti, časa za ukrepanje pa je vedno manj. »Odgovorni, ki bi morali temu problemu nameniti največjo mero resnosti, so podrejeni interesom kapitala. Trajnost je prioriteta le na papirju,« so navedli.

Med udeleženci protestnega shoda so tudi vidni predstavniki stranke Levica, Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), Sindikata Mladi plus, Inštituta 8. marec, Ljubljana Pride in drugih gibanj. Podporo so izrazili tudi gasilci.

V Ljubljani se je shod končal na že dolga leta zaprtem in propadajočem Plečnikovem stadionu, kjer so v znamenje protesta proti krčenju javnih zelenih površin v mestu posadili par dreves.

Mladi za podnebno pravičnost bodo protestni shod pripravili petič od leta 2019.