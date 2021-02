Mlajši učenci v šolo, dijaki v bojkot

Testiranje zaposlenih poteka pri različnih institucijah. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Testiranje tudi pri zasebnikih



Zaposleni v trgovini in storitvenih dejavnostih se lahko testirajo v zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih ali zasebnikih, je včeraj dejal direktor NIJZ Milan Krek. Odprtje trgovin v velikosti do 400 kvadratnih metrov je bilo sicer dovoljeno že v soboto, a pod pogojem, da trgovci zagotovijo negativne teste zaposlenih. Po besedah predsednice trgovinske zbornice Mariče Lah je bilo zato odprtih le od 10 do 15 odstotkov trgovin, ki bi jih smeli odpreti.

Danes se po vsej državi v šole vračajo učenci prvih treh razredov, prav tako so odprti vsi vrtci. Zato je bil že včerajšnji kulturni dan za nekatere učitelje dan testiranja; to se bo nadaljevalo še danes, svoj glas za vrnitev v šole pa bodo z bojkotom pouka na daljavo povzdignili dijaki.V iniciativi Zahtevamo šolo so že pred dnevi napovedali, da dijaki danes ne bodo sodelovali pri pouku na daljavo. Bojkotu se pridružuje Mladinska aktivistična organizacija; njihova velenjska enota bo na Titovem trgu ob 11. uri organizirala protestno branje javnega poziva. Od vlade zahtevajo, da postane vrnitev v šole prednostna naloga, takoj za človeškimi življenji.Odzvali so se tudi predstavniki staršev šolarjev iz Maribora in okolice in v podporo srednješolcem pozvali k desetminutni prekinitvi pouka v osnovnih šolah danes ob 9.02. Kot je poudaril, predsednik Aktiva svetov staršev mariborskih šol, ne gre za protest, ampak podporo ideji, da se razišče, kaj vse je v dani situaciji še mogoče spremeniti. »Prepričani smo, da še nismo izčrpali vseh možnosti,« je dejal za STA. Prepričan je, da je tudi pri osnovnošolskem pouku veliko boljših rešitev od trenutnih.Zdajšnje epidemiološke razmere sicer kažejo, da bomo kmalu prešli v oranžno fazo, ki predvideva vračanje v šole za učence preostalih razredov osnovnih šol in srednješolce zaključnih letnikov. Za preostale dijake pa naj bi del pouka še naprej potekal na daljavo.Pred današnjim odprtjem šol za učence prve triade in vse vrtce so včeraj ponekod na Primorskem že izvedli testiranje za zaposlene. Tudi tokrat ni šlo brez dvomov o učinkovitosti hitrih testov : na odvzemnem mestu v Dobravljah na Ajdovskem je bil delež pozitivnih nenavadno visok, več kot 15-odstoten. Zato je epidemiologinja pozitivne usmerila na PCR-testiranje, ki pa je pokazalo, da so bili vsi hitri testi lažno pozitivni. Testiranja bodo sicer po večini potekala danes dopoldne, tudi za vzgojitelje. Kot je povedala predsednica skupnosti vrtcev, pričakujejo, da bodo vrtci polno zasedeni, saj starši, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, niso upravičeni do oprostitve plačila.