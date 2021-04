Množičnega zapiranja pošt ne bo več

V nadaljevanju preberite:

Pošta Slovenije zaradi upada ­klasičnih pisemskih pošiljk že leta išče nov model poslovanja in se iz tradicionalnega poštnega spreminja v poštno-logistično podjetje. Te spremembe zaradi ukinjanja poslovalnic in nepravočasne dostave pošte povzročajo slabo voljo tako državljanom kot zaposlenim. Ti so med drugim opozorili, da po tem, ko se je država v Luki Koper le lotila odprave zunanjih izvajalcev pristaniških storitev (IPS), zdaj ta model v iskanju prihrankov uvajajo v Pošti Slovenije.