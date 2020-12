Močan potres v Sloveniji povzročil nekaj škode na objektih

Močan potres, ki je danes stresel Hrvaško, je nekaj škode povzročil tudi v Sloveniji. Kot je za Delo povedal poveljnik Civilne zaščite, gre za materialno škodo. V Celju sta poškodovana dimnika, tresenje tal je povzročilo tudi poškodbe na enem od cerkvenih zvonikov v Krškem. O višini škode je za zdaj še nemogoče govoriti, je še dejal Šestan.Če bo Hrvaška potrebovala pomoč pri odpravljanju posledic potresa, bi jim v Sloveniji lahko prišli nasproti. Postopek je ustaljen, je pojasnil poveljnik Civilne zaščite, in sicer imajo Hrvati dve možnosti. Lahko zaprosijo naravnost prek bilaterale, torej sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, ali pa prek evropskega mehanizma civilne zaščite. Prvi način, torej prek dvostranskega sporazuma, je bistveno hitrejši.Potres z magnitudo 6,2 je v okolici Petrinje, kjer je bil epicenter, povzročil ogromno gmotne škode, hrvaški mediji poročajo tudi o prvi smrtni žrtvi. Na fotografijah in video posnetkih, ki so obšli Evropo, je videti porušene stavbe in uničene avtomobile. Župan Petrinjeje povedal, da je polovica mesta zrušena in da nujno potrebujejo pomoč. »Ljudi rešujemo iz avtomobilov, ne vemo še, ali so tudi mrtvi in ranjeni, slišal sem, da se je zrušil vrtec, v katerem na srečo otrok ni bilo,« je povedal.Tla so se spet močno stresla tudi v Zagrebu, ki ga je marca letos že prizadel katastrofalen potres. Takrat je bilo uničenih 26.000 objektov in veliko jih še do danes niso sanirali. V hrvaški prestolnici je ponekod danes zmanjkalo električne energije, škoda bo znova velika, javni promet je začasno ustavljen.V torek ob 12.19 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili zelo močan potres na Hrvaškem, 149 km jugovzhodno od Ljubljane. Po preliminarnih podatkih evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 6,1, so sporočili z Arsa. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).