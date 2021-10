Močan veter znova podiral drevesa in drogove za elektirko

Gasilce je tudi ponoči zaposloval močan veter. V zadnjih 24 urah je bilo po Sloveniji obravnavanih skupno 67 tovrstnih dogodkov, so objavili v Upravi za zaščito in reševanje. V večini primerov je šlo za podrto drevje, ki je ležalo na cestiščih, v enem primeru pa je drevo padlo na osebno vozilo.



Podrtih oziroma poškodovanih je bilo več drogov telekomunikacijskih in elektrodistribucijskih vodov ter drogov razsvetljave. Za sanacijo posledic je bilo aktiviranih 39 gasilskih enot, prav tako so bile na terenu druge službe.



Drevesa in drogovi so padali na več območjih po državi. Tovrstne dogodke so obravnavali v občinah Črnomelj, Koper, Piran, Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Laško, Novo mesto, Mirna, Trebnje, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice. Ponekod je močan veter odkrival tudi strehe.

Vetrovno bo tudi danes

Tudi danes bo vetrovno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela, napovedujejo meteorologi pri Arsu. Danes zjutraj bodo na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem še lahko dosegali hitrost med 100 in 120 kilometri na uro, opozarja Arso.



Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo občasno ponekod še rahlo deževalo, pogosteje v jugovzhodni Sloveniji. Popoldne bo dež ponehal, v jugovzhodnih krajih šele proti večeru. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.



Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na jugovzhodu pretežno oblačno. Še bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.



V nedeljo bo na zahodu pretežno jasno, drugod delno jasno, na vzhodu pa pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo slabela. V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo od severa oblačnost povečala. Jutro bo hladno, ponekod bo možna slana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: