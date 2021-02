Morje poplavilo tudi portoroške plaže

Morje je poplavilo portoroške plaže. FOTO: Boris Šuligoj

Visoko morje poškoduje lesene pomole. FOTO: Boris Šuligoj

Ko se pomol spremeni v splav za galebe. FOTO: Boris Šuligoj

Februarske poplave morja niso tako pogoste kot jesenske, a vremenski časi se spreminjajo tudi za februar. Zjutraj ob 7.35 je regijski center za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje v Piranu s sireno opozoril meščane na nevarno visoko morje. Zaradi visoke plime, nizkega pritiska in močnega južnega vetra je zjutraj prestopilo najnižje dele slovenske obale, na nekaterih mestih je bilo tudi 30 centimetrov višje od obrežnega zidu. V Piranu so gasilci postavili zaščitno prepreko, ki varuje Tartinijev trg in ga morje ni zalilo.Zato pa je poplavilo skoraj vse portoroške plaže, na nekaterih mestih je skoraj potopilo in deloma poškodovalo lesene pomole.Medtem ko v državi in po svetu potekajo razprave o podnebnih spremembah, pa se prebivalci obalnih krajev ubadajo z načrti, kako se konkretno in čim prej postaviti po robu vsako leto višjemu morju. Očitno bodo pri obnovi kopališč morali misliti na višji obalni zid in še višjo postavitev lesenih pomolov, ki so jih pred dobrim desetletjem ali dvema enkrat že povišali.