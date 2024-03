Morska varna hiša za ribe, rake, školjke

Morska oaza kot nekakšna varna hiša, laboratorij ali celo inkubator za ribe, rake, školjke in še dolg spisek morskih bitij postaja resničnost tudi v slovenskem morju. Jutri bo zavod YouSea začel polagati betonske module za prvo podmorsko strukturo, ki jo bodo postavili okoli 12 metrov globoko na morskem dnu dveh hektarov velike morske njive v ribolovnem rezervatu Piranskega zaliva, dober kilometer od obale. Tu bodo dobila zatočišče številna, tudi ogrožena morska bitja.

Irena in Lean Fonda sredi ribolovnega rezervata v Piranskem zalivu. Foto arhiv Zavoda YouSea

Irena in Lean Fonda, ki sta ustanovitelja neprofitnega zasebnega zavoda YouSea, s tem projektom uresničujeta vsaj 30 let staro vizijo njunega pokojnega očeta, biologa, potapljača in okoljevarstvenika Uga Fonde, ki je za svoje zamisli prejel priznanja in nagrade celo na svetovni razstavi EXPO v Hannovru leta 2000. Miniti je moralo kar nekaj let, da so odločujoči vendarle spoznali prednosti tega okoljskega projekta. Šele pred tremi leti sprejeti pomorski prostorski plan je omogočil postavitev pilotnega projekta, tovrstne poskusne podmorske strukture. Spodbujal naj bi življenje v nekaterih že obremenjenih in degradiranih delih morja, služil bi znanstvenim raziskavam, izobraževanju in kasneje tudi vodenim in nadzorovanim turističnim namenom, nikakor pa ne ribištvu ali ekonomskemu izkoriščanju.

Direktorica zavoda YouSea Irena Fonda bo skupaj z bratom Leanom uresničila projekt očeta Uga Fonde, ki bo pomagal ohranjati živa bitja v našem morju.

Tak inkubator bo omogočal raziskave vpliva na biodiverziteto in možnosti uvajanja sodobnejše, trajnostne akvakulture za različna morska bitja. Človek poseže v naravo le tako, da v morje namesti strukturo, ki nudi preživetje večjemu številu vrst. Kako odločilnega pomena je za preživetje teh vrst ustrezno zatočišče, sta že zdavnaj spoznala tudi Ugo Fonda in njegov sin Lean, ki sta pod morjem opazovala, kako določene podvodne strukture spodbujajo novo življenje. Že vsako betonsko sidro kmalu postane dom za več morskih organizmov.

Podmorska struktura bo imela šest etaž, vsaka bo merila po 20 kvadratnih metrov.

Številne pomorsko najbolj razvite države na svetu imajo veliko izkušenj s podobnimi umetnimi podvodnimi strukturami. Samo na Japonskem jih imajo več kot 20.000. V bližini Slovenije pa so tako na Hrvaškem kot v Italiji, denimo v tržaškem morskem parku Miramar. Zavod YouSea je pridobil vodno soglasje in stavbno pravico. Betonsko strukturo, dolgo 5,5 metra, široko 3,5 metra in visoko tri metre bodo jutri in naslednji teden postavili na dno pod školjčišče na globini med 12 in devetimi metri.

Ribje jate bodo varne pred roparicami in ribiči.

Ribe se bodo lahko skrile pred delfini in tunami

»Strukturo smo hoteli postaviti že lani jeseni, vendar so nam poplave načrt preprečile, saj so bili potapljači in izvajalci takih del močno angažirani pri odpravljanju posledic. Že čez nekaj tednov se bodo v majhen podvodni blok v petih nadstropjih in s 60 stanovanji naselila prva mikro bitja, predvsem alge in polžki. Kmalu se bodo tu skrivale prve ribe: brancini, orade, kavali, ciplji, ugorji, riboni, škarpene, pici, bukve, babice, pisanice, gvati, igle, ovčice in druge. Tu se bodo skrile pred tunami, delfini in licami, ki redno zahajajo v portoroški ribolovni rezervat na malico. Poleg rib bodo tukaj ježki, morske klobase, kačjerepi, cevkarji, alge, plaščarji, spužve, mahovnjaki, morske vetrnice, polži, prilepki, morski konjički, celo želve karete, več vrst rakov (od rakovic do jastogov), sipe, lignji, školjke klapavice, ostrige, kočice, kanastrele ... V dveh letih bo tu bivalo nekaj deset vrst bitij,« je prepričana direktorica zavoda YouSea dr. Irena Fonda.

Na tak betonski podstavek bodo položili pet med seboj ločenih betonskih modulov z različnim kamenjem. V morje ga bodo položili jutri. Foto Boris Šuligoj

Morska oaza bo namenjena morskim raziskavam, zato se YouSea povezuje s fotografi Arnejem Hodaličem, Borutom Furlanom in Cirilom Mlinarjem in z znanstveniki, predvsem Morsko biološko postajo Piran, da bi natančno popisovali, kaj se dogaja z biodiverziteto in vplivi na okolje. Do določene mere bi to lahko bil tudi neke vrste repopulacijski center, ki bi preprečeval popolno izginotje najbolj ogroženih vrst. Po izkušnjah iz sveta pričakujejo predvsem pozitivne vplive. Če bodo tudi tukaj takšni, bi lahko zastavili postavitev še nekaj podobnih morskih oaz. Vse bolj se uveljavlja spoznanje, da naj človek skrbi za ohranjanje biodiverzitete v okoljih, kjer je doslej močno osiromašil in porušil ravnotežje.

Tako so videti moduli, ki bodo sestavljali podmorsko varno hišo, kakršno si je zamislil Ugo Fonda. Foto Boris Šuligoj

Dobrotniki bi lahko najeli »stanovanje« za ribe

Morska oaza bo namenjena izobraževanju mladih, šolarjev in študentov. Zato se o teh programih že dogovarjajo s šolami. Z lokalnimi turističnimi organizacijami pa se dogovarjajo tudi o različnih oblikah vodenja turističnih skupin za oglede zanimivejših delov podmorskega sveta v slovenskem morju.

Irena Fonda pravi, da tega projekta ne bi mogli uresničit brez več deset podpornikov. Celoten projekt postavitve podvodne strukture so ocenili na 65.000 evrov, poleg tega pa bodo morali zanjo tudi skrbeti, kar bo terjalo dodatno pridobivanje finančnih virov iz evropskih projektov. Ena od zamisli je tudi, da bi dobrotnikom »oddali v najem« 60 stanovanj, ki jih bo v tej oazi kmalu zasedala zelo pestra druščina morskih bitij.