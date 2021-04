Most na Dragonji naj povezuje

Srečanje na meji ob Dragonji. FOTO: Boris Šuligoj

Ministra dokazujeta, da dobro soelujeta o vprašanjih na meji. FOTO: Boris Šuligoj

Ministra za infrastrukturo - Oleg Butković in Jernej Vrtovec po podpisu sporazuma o mostu čez Dragonjo. FOTO: Boris Šuligoj

Dragonja - Slovenski minister za infrastrukturoin njegov hrvaški kolegasta včeraj na kontrolni točki v Kaštelu podpisala sporazum o obnovi in gradnji mostu čez Dragonjo pri mejnem prehodu Dragonja. »Če so mediji v preteklosti zastoje pri pogajanjih o popravilu tega mosta označevali kot simbol slabih odnosov, je današnji podpis kazalnik boljših odnosov, saj potrjuje in utrjuje prijateljske odnose med državama « je pred podpisom sporazuma dejal minister Vrtovec.Most so na tem območju, ki je na robu (zunaj) spornega območja, o katerem državi (navkljub arbitražni odločitvi) še zmeraj nista dosegli soglasja, zgradili leta 1969 in od tedaj ni bil večjih popravil, razen manjših vzdrževalnih del, kot na primer asfaltiranja v času vstopa Hrvaške v EU. Ker čezenj vsako leto pelje več kot 2,2 milijona vozil, je v zelo slabem stanju in bi v kratkem morali omejiti promet po njem. Državi pa sta se zdaj (po več letih) dogovorili, da bo podjetje v kratkem izvedlo razpis za pridobitev izvajalcev za takojšnjo obnovo mostu. Obnova bo stala približno 300.000 evrov, začeli jo bodo po poletju in jo dokončali pred naslednjo sezono v letu 2022.Poleg tega bosta državi skupaj (vsaka za svojo stran meje) pripravili prostorski načrt, po katerem bodo nedaleč od tega mostu zgradili novega. Za zdaj še ni jasno, ali bo za dvopasovno ali štiripasovno cesto niti, kje natanko bo novi most stal. Novega naj bi začeli graditi leto kasneje (torej 2023), stal pa naj bi 1,33 milijona evrov.Umestitev novega mostu bo v dobršni meri odvisna tudi od sprejetja novega prostorskega načrta za hitro cesto med Koprom in Dragonjo, za katerega je Slovenija že julija 2004 sprejela program priprave DLN (kot del nacionalnega programa avtocest), vendar ga še po 17 letih ni sprejela in še zmeraj ne pove, kdaj ga bo sprejela. (To je projekt, ki v Sloveniji najdlje čaka na državni prostorski načrt).Minister Vrtovec je na naše vprašanje pritrdil, da je to res predolga doba in da država pripravlja načrte za spopad s takim birokratskim zavlačevanjem. Oleg Butković pa je glede slovenske dograditve hitre ceste do hrvaške meje dejal le: »Mi čakamo!« Pojasnil je, da bosta državi delili stroške za naložbo in da je to šele začetek uspešnega sodelovanja pri reševanju še več drugih cest in mostov na obmejnem območju.Meja s Hrvaško je od srede bolj odprta tudi za slovenske lastnike nepremičnin, ki lahko z največ tri dni starim testom (PCR ali hitrim testom) za največ 48 ur obiščejo svojo nepremičnino tudi za vzdrževalna dela, ne da bi jim bilo potem treba v karanteno.