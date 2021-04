Mož, ki je pomiril strahove Zdravka Počivalška

Naložba v nov logistični center

Fortenova je lani presegla načrte

Skupni konsolidirani prihodek od neprekinjenega poslovanja Fortenova grupe je lani znašal 21 milijard kun (2,8 milijarde evrov). V primerjavi s konsolidiranimi rezultati Fortenova grupe iz leta 2019 in brez upoštevanja rezultatov neprekinjenega poslovanja Kompasa Ljubljana, Kompasa Poreč in Kompasove mreže za obe obdobji, je konsolidirani skupni prihodek Fortenova grupe nižji za 11,7 odstotka, so sporočili iz hrvaške skupine. Rezultati za lani ne vključujejo Mercatorja, ki bo v Fortenova grupo integriran letos. Fabris Peruško je povedal, da je na poslovanje vplivala pandemija covida-19: »Ne glede na to, so naša podjetja uspešno dosegla in presegla svoje načrte za leto 2020, ki so bili glede na padnemijo lani popravljeni in so napovedovali nižje rezultate kot v letu 2019.« Pandemija je najbolj negativno vplivala na Fortenovo na Hrvaškem in v Črni gori, torej bolj turističnih državah, manj pa v Srbiji. N. G.



Hrvaška družba Fortenova grupa, ki bo imela 50.000 zaposlenih, bo s prihodkom pet milijard evrov ustvarila odstotek celotnega bruto domačega proizvoda v celotni regiji. Kot je v pogovoru za aktualno Sobotno prilogo Dela povedal, prvi mož Fortenove, je močan in dolgov očiščeni igralec dobra novica tudi za slovenske dobavitelje Mercatorja.Skupina Fortenova, ki je v lasti ameriškega sklada in ruske banke, je prejšnji teden v lastništvo prevzela delnice Mercatorja, ki so bile do tedaj v lasti nasedle skupine Agrokor. Fortenova ima v lasti 88-odstotni delež v slovenskem trgovcu, kmalu pa naj bi sledila tudi ponudba za prevzem preostalih delnic Mercatorja. Novi lastniki so za prenos pridobili vsa potrebna dovoljenja regulatorjev, vključno s soglasjem ministrstva za gospodarstvo, kot je znano, je gospodarski ministerprenosu dolgo nasprotoval iz skrbi za položaj slovenskih dobaviteljev.»Ne vidim nobenega razloga za strah dobaviteljev, ne slovenskih in ne hrvaških. Vidim pa priložnost za vse inovativne, ki se znajo prilagoditi trgu. Menim, da bomo mi s svojo večjo interno urejenostjo to prelivali tudi na dobavitelje,« je v pogovoru za Sobotno prilogo med drugim povedal Fabris Peruško. Spomnil je na že večkrat poudarjeno tolažbo dobaviteljem, da noben trgovec ne bo tako nespameten, da dobavitelju z dobrimi izdelki ne bi našel prostora na svojih policah.Glede prihodnjih izboljšav, ki jih načrtuje v vodilnem slovenskem trgovcu, je Peruško izpostavil naložbe v dolgo pričakovani logistični center. »Če pogledamo našo maloprodajo v regiji in strukturo stroškov, vidimo, da ima Mercator V Sloveniji kar nekaj prostora za izboljšave prav v logistiki. Delež stroška logistike je večji kot v drugih delih skupine, ker je Konzum svojo logistiko uredil že pred časom. Nameravamo torej zgraditi nov logistični center, da bo tudi Mercator lahko okrepil svojo logistiko. Projekt teče in to bo ena prvih zadev, ki jih bomo uredili,« pravi na evropskem, ruskem in ameriškem trgu prekaljeni krizni menedžer.Prenos delnic Mercatorja je Fortenovi med drugim omogočil tudi refinanciranje posojil Mercatorja v višini 385 milijonov evrov. Peruško poudarja, da je čiščenje dolgov in urejanje financ v tako velikem sistemu izjemno pomembno za celotno ekonomijo v vseh državah, kjer ta sistem deluje. Spomnil je, da je Konzum pred štirimi leti imel plačilni rok čez 200 dni, danes plačujejo v dogovorjenih plačilnih rokih, v poprečju okoli 55 dneh. »Naši dobavitelji natanko vedo, kdaj bodo plačani. To jim omogoča boljše načrtovanje denarnega toka in bolj predvidljivo lahko določajo svoje cene,« pove Peruško.