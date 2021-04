Možna prevetritev ukrepov po različnih fazah

Ključni poudarki: Svetovaln skupina za covid se bo sešla pozno zvečer.



Zaradi koronavirusa je prišlo do korenitih sprememb temeljnih vrednot in preferenc pri delu, kaže raziskava Global Talent Survey 2020. V Sloveniji sta v ospredju dober odnos s sodelavci ter usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, nižje na lestvici pa plača in dopust.Po raziskavi o mobilnosti in preferencah iskalcev zaposlitvenih priložnosti, ki sta jo v Sloveniji izvedla zaposlitveni portal MojeDelo.com in družba Boston Consulting Group, so Slovenci v letu 2020 na prvo mesto vrednot postavili dober odnos s sodelavci, kar se še v prejšnji raziskavi leta 2018 ni pojavilo na lestvici desetih najpogosteje izpostavljenih vrednot. Ravno tako med prvimi desetimi prioritetami ni bilo vrednote usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, ta vrednota se je v letu 2020 povzpela na drugo mesto. Sledil je dober odnos z nadrejenimi ter učenje in razvijanje veščin. Slednje sicer Slovencem ostaja pomembnejše kot udeležencem raziskave na globalni ravni, kjer opažajo, da pomembnost pridobivanja tovrstnih veščin upada.V primerjavi z odgovori na globalni ravni sta Slovencem manj pomembna varnost delovnega mesta in občutek, da so na delovnem mestu cenjeni. Za Slovence je manj pomembna tudi finančna kompenzacija, uvrstili so jo na osmo mesto, na svetovni ravni je na četrtem. Slovenci v nasprotju z globalnim povprečjem finančno stabilnost delodajalca postavljajo pred lastno finančno kompenzacijo. Pri Slovencih se ugled in družbeni vpliv zaposlovalcev ter privlačnost panoge ne pojavljajo več med desetimi najbolj zaželenimi vrednotami. Prav tako Slovencem ni več tako pomembno, da jim delovne naloge predstavljajo izziv, da je njihova služba raznolika in da imajo dovolj plačanega dopusta.Raziskava je pokazala tudi, da na globalni ravni po koncu pandemije 89 odstotkov udeležencev pričakuje možnosti kombiniranja fleksibilnega in stalnega delovnika, pri Slovencih je ta odstotek nižji, in sicer 72 odstotkov. Takšen delovnik preferirajo predvsem zaposleni na delovnih mestih s področja digitalizacije in avtomatizacije, kadrovanja, administracije in tajništva ter IT- tehnologij. Prav tako se je kombinacija dela na daljavo in na lokaciji podjetja izkazala kot najbolj zaželen način dela pri 72 odstotkih Slovencev, toda le 27 odstotkov jih je tako delalo med pandemijo.Raziskava je pokazala, da je imela pandemija velik vpliv na delovno okolje v vseh dejavnostih in delovnih mestih. Močno se je povečala uporaba digitalnih orodij in fleksibilnost opravljanja dela. Sodelujoči so kot največjo negativno spremembo izpostavili poslabšanje počutja. Pri tem so Slovenci na splošno zaznali večje poslabšanje stanja na delovnih mestih kot na globalni ravni. Največje poslabšanje počutja je bilo pri nas med zaposlenimi v pravu, socialni oskrbi in storitvenem sektorju. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa se je tako v Sloveniji kot v svetu zmanjšalo sodelovanje v ekipah, porušilo se je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, poslabšala se je tudi kakovost vodenja. V raziskavi Global Talent Survey 2020 je sodelovalo 209.000 ljudi iz 190 držav, med njimi prek portala MojeDelo.com 1617 Slovencev, starih med 17 in 65 let.Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje bo danes odločala o morebitnih spremembah pri vladnem semaforju sproščanja ukrepov glede na epidemiološko stanje v državi. Člani skupine so doslej nabirali predloge in zamisli, ali bi katerega od omejitvenih ukrepov, ki veja za določeno fazo epidemije, prestavili v drugo skupino. O tem bodo potem razpravljali danes pozno zvečer, tako da je informacije, kaj so se odločili, možno pričakovati v torek.V četrtek so stopili v veljavo strogi omejitveni ukrepi, gre za t. i. zaprtje države, ki bo trajalo predvidoma do 12. aprila. Po tem naj bi veljali ukrepi v skladu z vladnim semaforjem, pri čemer je minister za zdravježe v nedeljo napovedal, da bi ga lahko v vmesnem času prevetrili.Trenutni semafor je razdeljen na pet skupin, glavna kriterija skupin sta sedemdnevno povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov s covid-19.V črni skupini, ki velja, kot je hospitaliziranih več kot 1200 covidnih bolnikov in sedemdnevno povprečje okužb na dan znaša več kot 1350, veljajo vsi ukrepi za omejitev novega koronavirusa, od prepovedi prehajanja občinskih meja do omejitve gibanja ter prodaje blaga in storitev končnemu potrošniku.Po prehodu v rdečo fazo se začne uporabljati regijski pristop, ko se ukrepi sproščajo glede na stanje v posameznih regijah. V tej fazi se ob upoštevanju vseh priporočil odprejo vrtci in šole prve triade po programu C, nujne laboratorijske vaje za študente, muzeji, knjižnice, galerije, brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba in vadba družin, avtomehanične in podobne servisne dejavnosti, smučišča, nekatere trgovine.Prehod v oranžno fazo je sedemdnevno povprečje, nižje kot 1000 okuženih, in manj kot 1000 hospitaliziranih covidnih bolnikov. V tej fazi se odprejo šole za preostale razrede osnovne šole in zaključne letnike srednje šole po programu C, na fakultetah potekajo izpiti in seminarji do 10 ljudi, odprejo se nekatere ostale servisne dejavnosti, trgovine, dovoljeno je zbiranje do 10 oseb, odpravi se prepovedi prehajanja občinskih meja.V rumeni fazi epidemije (sedemdnevno povprečje manj kot 600 okuženih, manj kot 500 hospitaliziranih bolnikov), prekinejo šolanje na daljavo ostali razredi srednjih šol, pouk se odpre tudi na fakultetah, za vse se odprejo dijaški in študentski domovi, sprostijo se preostale servisne dejavnosti, ukine pa se tudi prepoved gibanja v nočnem času v celi državi oz. po regijah.V zeleno skupino, v kateri se odpravijo vse omejitve po vsej državi razen obratovanja barov in diskotek, pa bomo vstopili, ko bo sedemdnevno povprečje manj kot 300 okuženih.Na današnji veliki ponedeljek se bodo kristjani spomnili prikazovanja vstalega Jezusa njegovima učencema. Značilno za ta dan je, da se verniki odpravijo k sorodnikom ali prijateljem, katerim naj bi sporočili veselo novico o Jezusovem vstajenju. Zaradi epidemije covida-19 pa škofje letos obiske, t.i. Emavs, odsvetujejo.Po navajanju Svetega pisma sta med osebami, ki se jim je Jezus prikazal in jim z znamenji dokazal svojo istovetnost, tudi učenca, ki sta ga na poti v mesto Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporočila tudi drugim.Na velikonočni ponedeljek želijo kristjani utrditi vero v vstalega Jezusa tako, da novico o vstajenju delijo s prijatelji in se veselijo skupaj z njimi. Zaradi epidemije lahko tradicionalne obiske na ta dan nadomestimo s telefonskim klicem ali prazničnim sporočilom, predlagajo v Katoliški cerkvi.Na veliki ponedeljek, ki je tako kot v številnih drugih evropskih državah dela prost dan, so v skladu z ljudsko dediščino na vrsti igre s pirhi, kot sta sekanje in trkanje pirhov. A tudi to bo moralo tokrat zaradi epidemije odpasti.