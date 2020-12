Mrk študentskega dela

V nadaljevanju preberite:

Na začetku spomladanskega vala epidemije se je ponudba študentskih del čez noč zmanjšala za 90 odstotkov. Takrat so dela opravljali predvsem študenti, ki so bili predhodno v stiku z delodajalcem in so zgolj nadaljevali že utečeno delo. V poletnih mesecih so se razmere izboljšale, zdaj pa je padec ponudbe del in zaslužkov spet velik. Kako se s koronakrizo spopadajo študentski servisi, kje je bil upad del največji ter kako izguba dohodka vpliva na tiste študente, ki delo opravljajo za potrebe bivanja in študija?