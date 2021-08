Na Agro po novosti o kmetijstvu in odmerek cepiva

Po letu premora zaradi epidemije se v Gornjo Radgono vrača Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnji, že devetinpetdeseti, bo potekal od danes do 26. avgusta, na njem bo sodelovalo 1100 razstavljavcev iz 29 držav. Nekatere okrogle mize bodo izpeljane tudi hibridno. Obiskovalci in razstavljavci morajo za vstop na sejmišče dokazati, da izpolnjujejo pogoj PCT, organizatorji pa v sodelovanju z Zdravstvenim domom Gornja Radgona ponujajo tudi brezplačno hitro testiranje in cepljenje.



Poudarki letošnje Agre, ki jo je odprl predsednik države Borut Pahor, so mednarodno leto sadja in zelenjave, inovacije in digitalizacija, podnebne spremembe in vodni viri, skrb za okolje in biotsko raznovrstnost, ekološko kmetijstvo, lokalna hrana, prehranska varnost, krepitev podeželja ter gozd in les.

Okusi Francije

Partnerska država sejma je tokrat Francija, ki bo za Slovenijo prevzela predsedovanje svetu EU. Predstavila se bo s svojimi prehranskimi izdelki pod sloganom Okusite Francijo. Dejavne bodo tudi institucije Evropske unije, ki povezujejo lastnike kmetijskih zemljišč, trgovino z živino in mesom ter institucije in podjetja iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije in Srbije.



V nedeljo bo potekal madžarsko-slovenski poslovni forum v organizaciji Omrežja za razvoj gospodarstva srednje Evrope.

V šestih dnevih se bodo zvrstili številni vodeni ogledi po sejemskih vrtovih, predstavitve na stojnicah ter degustacije hrane in pijače.

Posveti o aktualnih temah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predstavilo promocijsko kampanjo Ohranimo domače, Konzorcij evropsko zaščitenih slovenskih kmetijskih pridelkov in živil ter sodobne tehnološke postopke za opravljanje gozdne sečnje s simulatorjem gozdne sečnje. Na njegovem razstavnem prostoru bodo okrogle mize o aktualnih tematikah: afriški prašičji kugi, zakaj kmetijstvo mladih ne zanima, kaj prinaša strategija EU za gozdove ter vplivih podnebnih sprememb na kmetijstvo, rešitvah in učinkovitih ukrepih.



Poleg tega bodo potekali posvet o nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano, razprava o ekološkem kmetijstvu in javni forum v organizaciji EIT food hub Slovenija o sinergijah in antagonizmih med pridelavo hrane in okoljem. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa bo na razstavnem prostoru ministrstva predstavila rezultate javnega posvetovanja o strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023–2027, ki se je končalo 15. avgusta.

Napoved pridelka jabolk in hrušk

Kmetijsko-gozdarska zbornica bo predstavila aktivnosti svojih sedmih zavodov ter združenja, zveze in društva, ki prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja. Zbornica na sejmu sodeluje pri strokovnih razstavah govedi in prašičev, predstavila bo spletni portal Dobrote slovenskih kmetij ter organizirala novinarsko konferenco o stanju v kmetijstvu in posvet o povečevanju dodane vrednosti v prehranski verigi prek sledljivosti.



Zadružna zveza bo podelila priznanja svojim članom in pripravila posvet o vlogi kmetijskih zadrug pri krepitvi verig vrednosti. Zavod za gozdove bo predstavljal nasvete za skrbno in varno delo v gozdu, gojenje gozda v luči podnebnih sprememb in digitalne storitve za lastnike gozdov. Zveza slovenske podeželske mladine bo v nedeljo organizirala Tržnico mladih kmetov in razpravo o sodobnih tehnologijah v kmetijstvu.



Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij posebej opozarja na dva dogodka: sadjarski posvet, na katerem bodo napovedali letošnji pridelek jabolk in hrušk, ter posvet o javnem naročanju. Čebelarska zveza Slovenije bo predstavila interaktivni potujoči paviljon in odprla vzorčni čebelnjak z nadzorno napravo za spremljanje donosa s kamero s solarnim napajanjem, ob katerem je nasad medovitih rastlin.



Organizatorji sejma letos razstavljavcem ponujajo brezplačno predstavitev na novem portalu expomarketplace.eu, na katerem bodo lahko svoje prihodnje poslovne partnerje in odjemalce opozorili na svoje podjetje in izdelke. V kratkem bo platforma omogočila tudi trgovanje med podjetji.

