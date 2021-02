Na čelu stroke Natalija Krajnc

Nov tudi predsednik sveta zavoda

Pred sejo vsi na testiranje

Na predlog člana sveta zavoda slovenjgraške splošne bolnišnice Štefana Šumaha bodo pred naslednjimi sejami člani sveta opravili hitri test na novi koronavirus.

Covid oddelek bodo preselili

Svet zavoda splošne bolnišnice Slovenj Gradec je za vršilko dolžnosti strokovne direktorice imenoval pediatrinjo in specialistko otroške nevrologije. Imenovali so tudi novega predsednika sveta zavoda. Po odhoduje ta položaj zasedelNatalija Krajnc je po imenovanju najprej pohvalila delo nekdanje strokovne direktorice Jane Makuc in njene ekipe ter napovedala, da bodo še naprej sledili razvoju na vseh strokovnih področjih. Zavzela se je za sodelovanje in k temu povabila vse dosedanje predstojnike in vodje oddelkov. S petimi od sedemnajstih je direktorže opravil pogovore in so nadaljnje sodelovanje obljubili, z drugimi bosta Lavre in Krajnčeva pogovore opravila v prihodnjih dneh. »Pričakujem njihovo podporo,« je izjavila Natalija Krajnc.Direktor bolnišnice Janez Lavre verjame, da bo delala odgovorno, v skladu s strokovnimi usmeritvami in strategijo razvoja bolnišnice. »Pri izbiri me je prepričalo njeno dosedanje strokovno delo, poznavanje dela strokovnega sveta bolnišnice in prizadevanja za razvoj znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela,« je po izvolitvi Natalije Krajnc za vršilko dolžnosti strokovne direktorice izjavil Janez Lavre.Natalija Krajnc je pred prihodom v slovenjgraško bolnišnico pred štirimi leti kar dvajset let delala na nevrološkem oddelku pediatrične klinike v Ljubljani. Tudi na Koroškem, kamor prihaja iz Velenja, se ukvarja z epilepsijo pri otrocih in mladostnikih, svoje delo na tem področju pa bi rada razširila tudi na odraslo populacijo.Svet zavoda pa je včeraj dobil tudi novega predsednika. Po odhodu Simona Jevšinka je nov član sveta zavoda postal Ksandi Javornik, ki bo svet do izteka mandata letošnjo jesen tudi vodil. Ksandi Javornik je prepričan, da si mora svet zavoda prizadevati za čim boljše sodelovanje z vodstvom bolnišnice: »Tako svet zavoda, kot vodstvo bolnišnice morata odigrati vsak svojo vlogo in pri tem ustrezno sodelovati«.V Slovenjgraški bolnišnici se je včeraj na covid oddelku zdravilo 20 pacientov, trije v enoti za intenzivno nego. Največji problem trenutno so bolniki, ki se v bolnišnico vračajo po obolelem covidu. »V teh primerih je obravnava pacientov zahtevnejša, trajanje hospitalizacije pa daljše. Večinoma gre za različne organske sisteme, ki so prizadeti, zato nujno potrebujemo dodatne posteljne kapacitete. Po dogovoru smo zmanjšali število covid postelj na internem oddelku. Intenzivno delamo na tem, da opremimo covid oddelek, ki bo dislociran in ne sredi internega oddelka,« je rekel Lavre. Covid oddelek bodo uredili v tretjem nadstropju starega kirurškega bloka. Ker v vseh sobah nimajo medicinskih plinov, predvsem kisika, bodo v ponedeljek začeli gradbena dela, v okviru katerih bodo poskrbeli na nadometno napeljavo. V bolnišnici ocenjujejo, da bodo dela končali v desetih dneh in potem preselili covid oddelek.V slovenjgraški bolnišnici nadaljujejo tudi s cepljenjem zaposlenih. Dva odmerka je prejelo že 417 zaposlenih, 52 po enega, ostali pa na cepljenje še čakajo.