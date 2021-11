Na intenzivni terapiji 256 bolnikov, včeraj je zaradi covida umrlo 20 ljudi

Epidemija se ne umirja, včeraj je delež pozitivnih spet znašal nad 40 odstotkov, in sicer so ob 8274 PCR-testih potrdili 3517 novih okužb. Trenutno je v državi aktivnih 45.143 primerov okužb, 14-dnevna incidenca znaša 2141, sedemdnevno povprečje pa 3282. V bolnišnicah se zdravi 1127 bolnikov, med njimi je najmlajši star 18 let, 256 bolnikov je na intenzivni negi. Na enotah intenzivne terapije je najmlajši bolnik star 26, še kažejo podatki vlade. Včeraj je za covidom-19 umrlo 20 ljudi.

Vlada sicer včeraj na seji ni sprejela dodatnih ukrepov za zajemitev širjenja koronavirusa.

Minister za finance Andrej Šircelj in minister za zdravje Janez Poklukar o aktualnih podatkih v zvezi z boleznijo covid-19: