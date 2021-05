Na južno mejo prihajajo tuji policisti

Čeprav se je število ilegalnih prehodov državne meje v prvih štirih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 32 odstotkov, prihajajo jutri našim mejnim policistom na pomoč kolegi iz Estonije, Litve in Poljske.



Možnost napotitve tujih policistov na slovensko mejo je že pred časom napovedal minister za notranja zadeve Aleš Hojs, stekli pa so tudi pogovori, ki so bili uspešni. Glede navzočnosti estonskih, litovskih in poljskih policistov so na MNZ pojasnili, da bodo pri varovanju zunanje schengenske meje delovali v skupnih patruljah s slovenskimi. Delati in nadzorovati bodo morali v skladu s slovenskim pravom, Slovenija pa bo odgovorna za njihovo delovanje.



Delovanje skupnih patrulj bo torej vodila slovenska policija, napoteni obmejni policisti pa bodo ravnali v skladu z njenimi navodili. Tuje policiste, ki se bodo pridružili slovenskim, so že seznanili z delom, organizirani so bili uvodni sestanki in usposabljanja. Seznanili so jih s trenutnimi razmerami na področju varovanja zunanje meje EU ter poučili o njihovih pravicah in dolžnostih, pooblastilih in drugih podrobnostih, pojasnjujejo na MNZ.



V obdobju od začetka leta do konca aprila so policisti obravnavali 1642 nezakonitih prehodov državne meje. V lanskem enakem obdobju pa jih je bilo 2413. Število beguncev in migrantov se je tako zmanjšalo za 32 odstotkov. Največ je bilo državljanov Afganistana. Močno se je zmanjšalo število državljanov Pakistana in Maroka.



Pred Policijsko upravo Novo mesto bosta generalni direktor policije in minister za notranje zadeve Aleš Hojs jutri dopoldne sprejela in nagovorila 21 tujih policistov, ki bodo slovenskim policistom odslej pomagali pri obvladovanju nezakonitih migracij na državni meji Slovenije s Hrvaško. Gre za može postave iz Estonije, Litve in Poljske. Ali so policisti iz omenjenih držav edini, ki se bodo pridružili slovenskim, ali pozneje pridejo dodatni, še ni jasno

Popoldne podpis sporazuma za končanje stavke

Minister Hojs pa se po sprejemu tujih policistov vrne v Ljubljano. »Minister za notranje zadeve Aleš Hojs bo po pooblastilu vlade podpisal sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije,« so sporočili z MNZ. S tem se, tako kaže, prekinja več mesecev trajajoča stavka, ki je med drugim sprožila tako imenovano afero z objavami plač, zaposlenih vseh na MNZ in policiji.

