Na katerem stolu sedijo poslanci Desusa

»Po izstopu Desusa iz koalicije glede te odločitve stranke od poslanske skupine nismo prejeli posebnega obvestila.«

Igor Zorčič

Na spletnih straneh državnega zbora, ki ga vodi predsednik Igor Zorčič, so pred glasovanjem o konstruktivni nezaupnici objavili zanimiv pregled ureditve tajnih glasovanj v tujini. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

ANALIZA:

Tajno glasovanje v tujih parlamentih



Opozicija predlaga spremembe poslovnika, s katerimi bi omogočili tajno glasovanje na daljavo tistim poslancem, ki se zaradi bolezni ali ker so v samoizolaciji, volitev v državnem zboru ne morejo udeležiti. V parlamentu so pripravili pregled ureditve tega vprašanja v drugih državah.



Rezultati poizvedovanja o možnostih tajnega glasovanja izven parlamentarnih prostorov (na daljavo) so naslednji:



- V številnih državah te možnosti ne poznajo (Nizozemska, Danska, Avstrija, Romunija, Nemčija, Švica, Albanija, Lihtenštajn, Finska, Portugalska, Gruzija,

Madžarska, Andora, Italija, Moldavija, Črna gora, San Marino, Islandija, Švedska, Združeno kraljestvo – Zgornji dom, Ciper, Turčija, Bolgarija, Litva, Češka).

- So pa tudi izjeme, kjer je tajno glasovanje izven parlamenta mogoče (Evropski parlament, Spodnji dom Združenega kraljestva, Grčija).

- V nekaterih parlamentih so rešitve »posebne«, na primer v Estoniji – tajno glasovanje poslancev na dvorišču parlamenta (iz avtomobila).



Večina parlamentov navaja, da dostop do parlamenta bolnim poslancem (okuženim s covid-19) ter poslancem, ki so v samoizolaciji ali karanteni, ni omogočen (na primer: Luksemburg, Avstrija, Belgija, Evropski parlament, Nemčija, Kanada). Tudi tu so izjeme; iz estonskega odgovora izhaja, da poslancem tega ni mogoče preprečiti; Izrael poslancem, ki so preventivno v izolaciji, to dopušča (za javno glasovanje). Podobno velja za Slovaško. V nekaterih parlamentih so o vseh teh vprašanjih razpravljali (Avstrija, Luksemburg). Predsednik avstrijskega parlamenta je tako spomladi ob prvem valu epidemije naročil pravna mnenja. Zaključek je bil, da morajo poslanci upoštevati navodila zdravstvene stroke in v takšnem stanju ne morejo oditi v parlament (pri tem ni nobene izjeme). Glasovanje zunaj prostorov parlamenta pa ni mogoče.



Medtem, ko je opozicija v pričakovanju vlaganja konstruktivne nezaupnice in dokončnega preštetja, v koaliciji ocenjujejo, da bodo po glasovanju o njej ostali skupaj in delali naprej. Takšno razpoloženje je prevladovalo na koalicijskem vrhu, od koder je prišla tudi ocena, da je prvak Desusa in morebitni mandatar Koalicije ustavnega loka (Kul)pač postavil na kocko vse in da pravzaprav nima drugega izhoda, kot da gre do konca.Koalicijski vrh je bil sicer organiziran v pričakovanju odločitve Desusa, a je zaradi dogovora, da se počaka na glasovanje o konstruktivni nezaupnici, nekako zvodenel. Kot smo pisali, je predsednik največje koalicijske strankedo glasovanja o konstruktivni nezaupnici privolil v nekakšen zamrznjen položaj upokojenske stranke in za zdaj v državni zbor še ne bo pošiljal predlogov za novega zdravstvenega in kmetijskega ministra –za razliko odni podal odstopne izjave –, ki po koalicijski razdelitvi iz februarja lani pripadata tej stranki.Po pogovoru z vodjo poslanske skupine Desusaje Janez Janša na koalicijskem vrhu tudi povedal, da je dobil zagotovilo, da bodo tudi v prihodnje podpirali smiselne projekte vlade.»Stanje je res nekoliko nenavadno, ker je stranka Desus uradno izstopila iz koalicije (17. decembra, op. p.), vendar v državnem zboru glede te odločitve stranke od poslanske skupine Desusa nismo prejeli posebnega obvestila. Zato je tudi status poslancev v delovnih telesih trenutno nespremenjen. Poslanci Desusa za zdaj tudi še naprej podpirajo vladne predloge,« pravi predsednik državnega zborain ocenjuje, da ima Janševa koalicija celo več kot 47 poslanskih glasov, kar je po njegovem pokazalo tudi glasovanje o osmem protikoronskem paketu, ki ga je podprlo 51 poslancev.Predsednik Desusa in kandidat za mandatarja Karl Erjavec na to odgovarja, da bo ključno glasovanje o konstruktivni nezaupnici, do takrat pa se poslanci odločajo glede na to, kaj prinaša določen zakon. Sam je sicer prepričan v uspeh nezaupnice, ki jo naj bi z desetimi glasovi – iz vsake stranke predvidoma po dva – vložili prihodnji teden v sredo.Tako so včeraj sklenili prvaki strank Kula, ki po sestanku izjav niso dajali, neuradno pa so sogovorniki iz njihovih vrst poudarjali, da je razpoloženje pred vložitvijo konstruktivne nezaupnice »realno in dobro« ter da bodo zares šteli le glasovi na tajnem glasovanju. Dogajanja znotraj Desusa pa niso želeli komentirati.V primeru propadlega glasovanja o konstruktivni nezaupnici zoper Janševo vlado so poslanci Desusa že povedali, da bodo postali nekakšna »konstruktivna opozicija«, kar pravnoformalno sicer ne obstaja.»Konstruktivna opozicija je nedorečen politični pojem, ki za razdelitev mest v delovnih telesih in funkcij v državnem zboru ne pomeni veliko. Če se poslanci Desusa odločijo, da bodo v bodoče delovali v opoziciji, vseeno, ali jo poimenujejo konstruktivna ali destruktivna, se bo to odrazilo tudi na spremembah v sestavi delovnih teles oziroma prerazdelitvi vodstvenih in drugih funkcij,« še pojasnjuje predsednik državnega zbora.Če torej na primerne bo več podpredsednik državnega zbora – zdaj njegova osnovna bruto plača znaša 4817 evrov – in v prihodnje ne bo vodil nobenega delovnega telesa, bo njegova osnovna plača nižja za dobrih 1157 evrov. Podobno je z, ki zdaj vodi odbor za finance in prejema 4454 evrov bruto na mesec.Pri določitvi števila mest v delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, oziroma določitvi, katerim poslanskim skupinam pripadajo vodilna mesta v posameznih delovnih telesih, se namreč upošteva velikost poslanske skupine in med drugim tudi razmerja med koalicijo in opozicijo.