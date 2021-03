Na Koroškem bo smeti zbiral in odvažal Kocerod

Tilen Klugler, slovenjgraški župan, pravi, da je podpis sporazuma dokaz, da so koroške občine enotne pri reševanju regijskih težav. FOTO: arhiv MOSG

Koroška komunalna podjetja so po dolgotrajnih usklajevanjih in pogajanjih danes le podpisala pogodbo o prenosu dejavnosti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki na regijski Koroški center za ravnanje z odpadki (Kocerod), katerega ustanoviteljice so vse koroške občine.Slovenjgraški župan, ki je pogodbe podpisal v funkciji predsedujočega skupščini javnega podjetja Kocerod, je izjavil, da bo Kocerod na nivoju regije poenotil kakovost zbiranja odpadkov in uskladil cene za ravnanje z odpadki. Spremembe začnejo veljati 1. aprila, do takrat pa bodo komunalna podjetja na Kocerod prenesla opremo za zbiranje odpadkov in 64 zaposlenih., direktor Komunale Slovenj Gradec: »Ta prenos dojemamo z mešanimi občutki, ker to za naše podjetje pomeni izgubo prihodkov v višini deset odstotkov, za druga komunalna podjetja, ki nimajo toliko dejavnosti kot mi, pa še več. A kljub temu pomeni prenos dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadi na Kocerod boljši standard odvoza odpadkov za občane in bolj ustrezno ceno.«Komunalno podjetje Log s Prevalj bo s prenosom dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki izgubilo kar polovico prihodkov podjetja. »Da bomo to preživeli, se bomo morali optimalno organizirati. Sicer ocenjujemo, da je prav, da se po dejavnostih v regiji združujemo, ker lahko le tako znižamo fiksne stroške. Za občane je to zagotovo boljša rešitev,« je prepričana, direktorica komunalnega podjetja Log s Prevalj., direktor Koceroda , je po podpisu izjavil, da bodo lahko povezani bolj učinkovito ravnali z odpadki in se bolj osredotočili na uporabnika s ciljem, da dosežejo večjo stopnjo recikliranja. »Samo enotna služba za ravnanje z odpadki nam omogoča, da bomo te cilje lažje dosegli. Rad bi se zahvalil vsem direktorjem koroških komunalnih podjetij, ki so sodelovali v tem procesu, ki ga uporabniki ne bodo čutili, za zaposlene pa bo potekal čim manj stresno. Prihodnost je v povezovanju tudi na drugih področjih. Želim si, da bomo kljub težkim pogojem na začetku kmalu dokazali, da je bilo to povezovanje vredno truda,« je rekel Plevnik.Po besedah župana Tilna Kluglerja sta sklenitev dogovora in podpis pogodb tudi svojevrsten signal državi, da so koroške občine pri reševanju regijske problematike že zdaj poenotene in v luči nastajajoče regijske zakonodaje sploh ne bi moglo več biti dvoma, da Koroška zna in zmore stopiti skupaj pri obravnavi ključnih skupnih strateških projektih in viziji razvoja in delovanja regijskih institucij.