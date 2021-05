Na meji z Madžarsko vlada ukinila kontrolne točke

8.50 Cepljenje: V starostni skupino 80-84 let dosežen cilj



Do danes zjutraj je bilo v cepilni register vnesenih 586.942 cepljenih oseb s prvim odmerkom, kar pomeni 27,9-odstotna precepljenost. Z drugim odmerkom, ki pomeni, da je prejemnik zaščiten, je bilo cepljenih 306.205 oseb ali 14,6 odstotka vseh, kaže aplikacija cepimose.si. Cilj je, da je z dvema odmerkoma cepljenih vsaj 60 odstotkov populacije. Prvi so ga dosegli v starostnem razredu 80-84 let, kjer je cepljenih točno 60 odstotkov prebivalcev. Sledijo v starostnem razredu 70-74 let, kjer je z drugim odmerkom cepljeno 59,9 vseh. Ta starostni razred je najuspešnejši tudi pri prvem odmerku, saj ga je prejelo 69,7 odstotka vseh. J. T.



8.20 Od ponovnega odprtja unovčenih za 1,6 milijona evrov turističnih bonov



Od 26. aprila, ko so nastanitveni obrati prvič letos lahko odprli vrata in v omejenem obsegu sprejeli goste, do torka je bilo unovčenih 11.419 turističnih bonov v skupni vrednosti 1,56 milijona evrov, so za STA povedali na Finančni upravi RS (Furs). Povprečno je bilo torej z vsakega bona unovčenih 137 evrov.



Od začetka unovčevanja turističnih bonov 19. junija lani do torka je bilo skupno unovčenih 912.831 turističnih bonov oziroma 44,59 odstotka vseh izdanih. Skupna unovčena vrednost znaša 130,28 milijona evrov, kar predstavlja 36,51 odstotka celotne vrednosti. Odstotka sta različna, ker nekateri upravičenci bona še niso unovčili v celotni vrednosti, so pojasnili na Fursu.



Turistične bone je lani kot obliko pomoči turistični panogi, ki jo je močno prizadela globalna pandemija covida-19, prinesel tretji protikoronski zakon. Prejeli so jih vsi prebivalci Slovenije, in sicer mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Skupaj je izdanih 2,047 milijona turističnih bonov v skupni vrednosti 356,86 milijona evrov.



7.00 Kontrolne točke ostajajo le še na zračnih in pomorskih povezavah



Vlada je sinoči sporočila, da z odlokom ukinja kontrolne točke tudi na meji z Madžarsko, pred tem je kontrolne točke ukinila na meji z Avstrijo in Italijo. Kontrolne točke ostajajo na zračnih in pomorskih povezavah, je razvidno iz dopisa o seji vlade, ki je objavljen na vladni spletni strani. Prav tako je dodana izjema za prebolevnike z enim odmerkom cepiva, in sicer je izjema za vstop brez karantene ali testa za prebolevnike, ki so se najkasneje v osmih mesecih po pozitivnem PCR-testu oziroma začetku simptomov cepili z vsaj enim odmerkom cepiva, ki ga priznava RS. Ustrezna zaščita za prebolevnike se vzpostavi takoj po cepljenju. Za cepljene prebolevnike se kot ustrezno dokazilo ob vstopu šteje kombinacija: dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in pozitivnega testa PCR ali dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in potrdila zdravnika o prebolelem covidu-19.



Poleg tega je vlada na seji sprejela spremembe glede rdečega seznama: spremembe so pri Avstriji, po novem administrativna enota Gradiščanska ni rdeča, Češki, kjer enota Severovýchod ni rdeča, Italiji, kjer rdeče niso več administrativne enote Furlanija - Julijska krajina, Molize in Sardinija, ter pri Norveški, rdeči sta samo administrativni enoti Oslo in Vestfold og Telemark. Po novem pa sta v celoti rdeči Danska in Slovaška. Vstop iz administrativnih enot, ki niso rdeče, je dovoljen brez karantene. Na seznam tretjih držav je dodana Šrilanka, črtana pa je Albanija. Odlok začne veljati v soboto, 22. maja, in velja do vključno 30. maja 2021.



Poleg tega je vlada z odlokom o spremembah določenih odlokov podaljšala veljavnost dveh odlokov do 30. maja, in sicer odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2 in odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: