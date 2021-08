Mejni prehod Žuniči na hrvaški strani zaprt do preklica

Preden se dopravite na pot, preverite stanje na cestah. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes nekoliko podaljšane čakalne dobe. Vozniki za vstop v državo več kot dve uri čakajo na prehodih Dragonja in Sečovlje, na prehodih Obrežje, Gruškovje in Jelšane pa do dve uri. Mejni prehod Žuniči je zaradi tehničnih težav na hrvaški strani zaprt do preklica.Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je čakalna doba na mejnih prehodih Jelšane, Vinica, Sočerga, Rogatec, Sečovlje, Dobovec, Dragonja, Starod, Metlika, Obrežje in Gruškovje.Vozniki osebnih vozil za vstop v državo najdlje čakajo na prehodih Dragonja in Sečovlje, več kot dve uri. Na teh prehodih je čakalna doba za izstop iz države do ene ure. Na prehodu Obrežje je čakalna doba za osebna vozila za vstop od ene do dveh ur, za izstop pa do 30 minut. Avtobusi na tem prehodu za vstop čakajo tri ure.Na prehodu Gruškovje osebna vozila za vstop čakajo od ene do dveh ur, za izstop do 30 minut. Na cesti do prehoda je kolona vozil dolga en kilometer. Na prehodu Jelšane za vstop čakajo od ene do dveh ur in za izstop do ene ure.Pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji trenutno dolg štiri kilometre. Za pot proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Na avstrijski strani predora proti Sloveniji je kolona dolga pet kilometrov. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo.Danes med 8. in 21. uro, na primorskih cestah med 8. in 22. uro, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi. Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.