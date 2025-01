Na ministrstvu mlade k učiteljskemu poklicu spodbujajo s konkretnimi ukrepi

Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje so sporočili, da so prisotni na ljubljanskem sejmu Informativa na Gospodarskem razstavišču, ki poteka do jutri. Na stojnici ministrstva se udeleženci lahko seznanijo z učiteljskim poklicem, za pogovor pa so na voljo izkušeni sodelavci s področja vzgoje in izobraževanja.

Na ministrstvu želijo mlade k učiteljskemu poklicu spodbuditi tudi s konkretnimi ukrepi. Študentom pedagoških programov nudijo štipendije na področjih, kjer se trenutno najbolj zaznava potreba po dodatnih učiteljih. To so področja naravoslovja, tehnike, računalništva in posebnih potreb. Za študijsko leto 2024/2025 naj bi prvotno dodelili sto štipendij, zaradi velikega zanimanja pa je bilo razpisanih in dodeljenih kar tristo.

Višje plače za učitelje začetnike in prenova učnih načrtov

Ob štipendijah so za prihajajoče generacije učiteljev spodbudni še drugi ukrepi – ministrstvo namreč sofinancira študijske programe za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe in šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev. Za slednje je bilo od leta 2019 skupno namenjenih že okoli 1,16 milijona evra.

Pri tem na ministrstvu omenjajo tudi že uveljavljeno reformo plačnega sistema v javnem sektorju, ki prinaša dvig plač učiteljem, še posebej tistim, ki v poklic komaj vstopajo. Pri tem spodbujajo občine k prednostnemu dodeljevanju neprofitnih stanovanj učiteljem začetnikom, aktivnosti, h kateri so samostojno pristopile že nekatere slovenske občine. Prav tako je poteka temeljita prenova učnih načrtov, ki bodo bolj prilagojeni potrebam sodobne družbe. Te posodobitve so ključne za vse udeležence sistema vzgoje in izobraževanja.

Ljubljanski sejem Informativa, kjer se udeleženci lahko seznanjajo s pestro paleto izobraževalnih programov v Sloveniji, je obiskal tudi državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Andrej Sotošek ter poudaril, kako dobrodošlo je, da imajo mladi priložnost za tovrsten poglobljen vpogled v prednosti različnih izobraževalnih programov, ki jih ponuja slovenski sistem vzgoje in izobraževanja.