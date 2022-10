Na mizi uskladitev pokojnin in minimalne plače

Vlada je na današnji seji obravnavala interventni zakon, ki naj bi omogočil predčasno redno uskladitev pokojnin, določila pa naj bi tudi predlog za dvig minimalne plače, da bi se zvišale že novembra namesto februarja oziroma marca, zaradi vse hujše draginje.

Predsednik vlade Robert Golob je že v ponedeljek napovedal, da se bodo pokojnine zvišale za 4,5 odstotka, torej za enak delež, kot so se zvišale plače zaposlenih v javnem sektorju.

»Tako usklajevanje minimalnih plač kot pokojnin je po zakonu določeno februarja oziroma marca. Glede na to, da je draginja danes tukaj in ne bo šele marca, smo se odločili skrajšati roke rednih uskladitev,« je utemeljil premier in poudaril, da hočejo, da bi te spremembe veljale čim prej.

Vzporedno s tem bodo pripravili tudi predlog za omejitev dviga oskrbnin v domovih za starejše občane, da se bo ta skladal z odstotkom dviga pokojnin in tudi s 4,5-odstotnim zvišanjem plač zaposlenih v javnem sektorju. »Želimo, da so vse skupine obravnavane primerljivo,« je v ponedeljek izjavil Golob.

Po veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je za izračun redne uskladitve sicer merodajna formula, po kateri se računa 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin. Že junija so pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) zahtevali izredno uskladitev pokojnin zaradi draginje, po njihovih izračunih bi morala biti 4,4-odstotna, kar je blizu Golobovi napovedi, s tem da so v Zdusu potem pričakovali tudi redno uskladitev, za katero se je predvidevalo, da bo približno petodstotna.

Glede uskladitve minimalne plače je več neznank. Vlada naj bi se danes dogovorila za predlog, s katerim bo šla pred ekonomsko-socialni svet.

»Za minimalno plačo bomo šli po postopku, kot je predpisan, s socialnim dialogom,« je pojasnil predsednik vlade, ki je v državnem zboru sicer dejal, da si vse skupine zaslužijo enako obravnavo in da bodo vpeljali »tisto, kar do zdaj nobeni vladi ni uspelo, da bomo vse skupine nagovarjali sočasno, in ne vsake posebej vsaka dva meseca, kajti inflacija je za vse enaka in zato bomo tudi mi enako obravnavali vse.«

Zakon o minimalni plači sicer določa, da se na leto uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin, o tej pa se ve, da bo precej večja kot 4,5 odstotka.