Na nedeljski izlet z avtobusom ali z vlakom

Na Bled (iz Ljubljane) za evro in pol

Na ministrstvu kot primer navajajo vozovnico na razdalji med 50 in 55 km (npr. Ljubljana - Bled), ki sicer stane 6 evrov, ob 75-odstotnem vikend popustu pa bo stala 1,50 evra v eno smer oziroma 3 evre kot povratna vozovnica za posameznika. Za štiričlansko družino, ki ima enega otroka do 6 let, ki ima brezplačno vozovnico, pa bi bila cena povratnih vozovnic 9 evrov.



Vikend vozovnica Slovenija za družine in skupine - z vsaj enim mlajšim potnikom od 14 let - omogoča neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni, kar pomeni, da potniki začnejo potovanje v soboto, se vozijo v nedeljo in se nato vračajo v torek, če je ta dan praznik, kot je bil na primer letos 27. april.



Starejši potniki

V zadnjem trenutku ali prepozno? Foto: Jure Eržen/Delo

Dijaki in študentje

Poenostavitev subvencioniranih vozovnic za dijake in študente. FOTO: Jure Eržen/Delo

Že tako skromen slovenski javni potniški promet se je lani zaradi epidemije več kot prepolovil. V integriranem javnem potniškem prometu je bilo potnikov kar za 60 odstotkov manj kot leta 2019, podobne številke veljajo tudi za železniški potniški promet in javni mestni potniški promet. Ministrstvo za infrastrukturo zato jutri, 1. julija, uvaja vozovnici, ki potnikom prinašata dodatne ugodnosti v medkrajevnem avtobusnem javnem potniškem prometu in domačem železniškem prometu ob koncu tedna, z začetkom prihodnjega šolskega in študijskega leta pa poenostavitve in pocenitve v subvencioniranem prometu za dijake in študente. Že od 1. junija pa so brezplačne vozovnice za upokojence avtomatsko podaljšane za 365 dni.Ministrstvo za infrastrukturo želi tako v času, ko se začenjajo epidemiološke razmere normalizirati, z različnimi spodbudami in ukrepi ponovno povečati število potnikov v javnem potniškem prometu vsaj na čase pred epidemijo, ko se je število potnikov ob uvedbi enotnih (tudi brezplačnih) vozovnic v integriranem javnem potniškem prometu vendarle začelo povečevati.Jutrišnja prva novost so vikend vozovnice za družine in skupine do pet oziroma deset potnikov med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let za neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni. Cena vozovnice bo 15 evrov za skupine do pet oseb in 30 evrov za skupine do 10 oseb. Druga novost pa so 75-odstotni popusti ob nakupu vseh enotnih vozovnic za vse potnike vse sobote, nedelje in praznike v obdobju od 1. julija 2021 do 30. junija 2022. Ob tem na infrastrukturnem ministrstvu napovedujejo, da se bodo glede na odziv potnikov odločili o trajni uvedbi popustov in ugodnosti.Pred trinajstimi meseci uvedene brezplačne rdeče vozovnice IJPP Slovenija za okrog šeststo tisoč upokojencev, starejših od 65 let, invalidov in vojnih veteranov so bile lani poleti pravi hit, leto dni po njihovi uvedbi, v času torej, ko bi jih prvi uporabniki morali podaljšati, so jih na infrastrukturnem ministrstvu avtomatsko podaljšali za naslednjih 365 dni, torej v leto 2022.Kot razlog na ministrstvu logično navajajo dejstvo, da imetniki vozovnice niso mogli koristiti javnega prevoza oziroma so ga lahko koristili v zmanjšanjem obsegu. Veljavnost brezplačne vozovnice se namreč podaljšuje za eno leto glede na datum veljavnosti. V javnem mestnem potniškem prometu brezplačne vozovnice, kot je znano, ne veljajo.Ko so na infrastrukturnem ministrstvu v sodelovanju z drugimi resorji pred leti spremenili sistem subvencioniranja šolskih in študentskih prevozov, se je promet opazno povečal. Z novim šolskim in študijskim letom pa na ministrstvu za infrastrukturo sistem še poenostavljajo. Vse subvencionirane relacijske vozovnice bodo nadomeščene z eno samo vozovnico, ki bo veljala za neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.Poleg tega je novost, da bo vozovnica veljala skozi celo leto, ne le do konca šolskega oziroma študijskega leta. Enotna cena te vozovnice bo 25 evrov na mesec. Tudi tu velja opozorilo, da ostaja sistem subvencioniranih mestnih vozovnic nespremenjen.Taka vozovnica bo po oceni infrastrukturnega ministrstva bistveno poenostavila dosedanji sistem relacijskih vozovnic. Za uporabnika bo bistveno ugodnejša, saj mu bo omogočala ne le potovanja od doma do kraja izobraževanja in nazaj, temveč tudi potovanja v prostem času po območju celotne države.»Namen teh sprememb je povečati privlačnost javnega potniškega prometa za mlade in ohraniti njihove potovalne navade tudi po koncu izobraževalnega procesa. S tem želimo omejevati obseg osebnega motoriziranega prometa v Republiki Sloveniji in prispevati k ciljem zniževanja negativnih vplivov prometa na okolje in podnebje,« navajajo na ministrstvu. Ob poenostavitvi odpadejo tudi vsi postopki zamenjave vozovnic zaradi sprememb lokacij bivanja in izobraževanja, izvajanja praktičnega izobraževanja, dvojne vloge in podobno, kjer je bilo pri izdaji vozovnic doslej največ napak.