Najdražje nepremičnine na Obali: štirje milijoni za 90 kvadratov

Cene najdražjih nepremičnin na Obali segajo od slabega milijona pa vse do štiri milijone evrov. Predstavljamo pet najdražjih, ki so na voljo.

Tri stanovanja in sedem spalnic

Med najdražjimi stanovanji, ki so na voljo na Obali, je sledeča ponudba: za 1.547.000 evrov lahko v Portorožu kupite tri popolnoma opremljene in pred kratkim prenovljene apartmaje, ki so v Portorožu, 300 metrov stran od morja.

Apartmaji skupaj merijo 202,70 kvadratnega metra in imajo deset sob, sedem ločenih spalnic, pred objektom pa je zemljišče, veliko 321 kvadratnih metrov.

Za 1.547.000 evrov lahko v Portorožu kupite tri stanovanja. FOTO: Posnetek zaslona/nepremičnine.net

Ta nepremičnina je za morebitne kupce investicijska priložnost, saj so cene najema stanovanj ob morju visoke, hkrati pa so stanovanja poleg glamuroznega hotela Kempinski.

Vsak apartma je oblikovan iz vrhunskih materialov in v sodobnem dizajnu, kar zagotavlja udobnost. Poleg tega imajo apartmaji tudi terase. Objekt je tudi pod nadzorom kamer za dodatno varnost in udobje ter nadzor. Vsi apartmaji imajo talno gretje in toplotno črpalko ter zagotavljajo minimalne stroške obratovanja.

Bambusov parket in bazen

Ekskluzivno 300 kvadratnih metrov veliko – cena znaša 4090 evrov za kvadratni meter – dupleks stanovanje v Parecagu pri Piranu, zgrajeno leta 2008, ponuja kombinacijo razkošja in udobja. Umeščeno je na zemljišče, veliko 410 kvadratnih metrov, sestavljata pa ga pritličje s prostornim dnevnim prostorom, kuhinjo, shrambami in teraso z bazenom ter zgornje nadstropje z dvema spalnicama, garderobo, kopalnico in razkošno dodatno teraso s prelepim razgledom.

Stanovanje, zgrajeno leta 2008, ponuja kombinacijo razkošja in udobja. FOTO: Posnetek zaslona/nepremičnine.net

Stanovanje je opremljeno z električnim talnim gretjem, klimatsko napravo in toplotno črpalko. Nad pritličjem notranjost krasi bambusov parket, v pritličju so tla keramična. Terase so obložene s kakovostnim istrskim kamnom, zunanja kuhinja pa vključuje pergolo in kamin. Za dodatno samostojnost je na voljo tudi polnilni stolp za električni avtomobil, sončna elektrarna (10 kW) ter dva lastniška parkirna prostora. Stanovanje je etažirano in vpisano v zemljiško knjigo brez bremen.

Dupleks penthouse ob mestnem jedru

Tik ob mestnem jedru je za 1.225.000 evrov na voljo prostoren dupleks penthouse, zgrajen leta 2010, s skupno površino 297,25 kvadratnega metra, od česar bivalna površina znaša 148,5 mkvadratnega metra. Sto en kvadratni meter zaseda prostorna terasa z jacuzzijem, žarom in vrtnim pohištvom, druga terasa meri 36 kvadratnih metrov.

Plaži Simonov zaliv in Svetilnik sta v neposredni bližini, oddaljeni približno deset minut hoje. FOTO: Posnetek zaslona/nepremičnine.net

V ceno sta všteti dve parkirni mesti v garaži. Stanovanje je v drugem nadstropju stavbe, do stanovanja je omogočen dostop z dvigalom, primerno je tudi za invalide.

Plaži Simonov zaliv in Svetilnik sta v neposredni bližini, oddaljeni približno deset minut hoje.

Štirje milijoni evrov za 90 kvadratnih metrov bivalnih površin

Za 3.995.000 evrov se v Izoli prodaja kmetija z odprtim pogledom na Izolo in morje, ki je na zemljišču, velikem 86.218 kvadratnih metrov. Od tega stavbno zemljišče znaša 1039 kvadratnih metrov, bivalni del pa 91,1 kvadratnega metra. V bližini hiše je tudi 664,6 kvadratnega metra velika shramba.

Kmetija stoji na zemljišču, velikem 86.218 kvadratnih metrov. FOTO: Posnetek zaslona/nepremičnine.net

Hiša je bila zgrajena leta 1850 in delno obnovljena 1995.

Nepremičnina ima urejen dostop, ima priklop na električno in vodovodno omrežje, kanalizacije ni.

Največje zasebno posestvo na Primorskem

Za slabe štiri milijone evrov lahko kupite največje zasebno posestvo na Primorskem v naselju Malija, osrčju krasne mediteranske pokrajine.

Posestvo povezuje 29 parcel na skupni površini 33.102 kvadratnih metrov, od tega je 5979 kvadratnih metrov zazidljivih površin.

To je največje zasebno posestvo v primorski regiji. FOTO: Posnetek zaslona/nepremičnine.net

Zgrajeni so že trije samostojni objekti v IV. gradbeni fazi (nosilna konstrukcija, fasada, streha in okna).

Objekt ima gradbeno dovoljenje za gradnjo kmetijsko-gospodarskega kompleksa – nove kmetije z dopolnilno turistično dejavnostjo, spada v energijski razred A+.

Objekte povezujejo arkadni hodniki z odprtimi vodnimi površinami. Kletni prostori so namenjeni gospodarstvu in tehničnim prostorom. Predvideni so vinska klet z vinoteko, prostor za predstavitev izdelkov domače obrti in oljarna.