V nedeljo 31 novih okužb, delež pozitivnih 4,8-odstoten

10.05 V nedeljo ob 647 PCR-testih potrdili 31 okužb z novim koronavirusom

10.00 V Sydneyju vojaki pomagajo nadzorovati upoštevanje omejitvenih ukrepov

7.55 Fauci kljub naraščanju števila okužb v ZDA ne pričakuje novega zapiranja

Zdaj jev ZDA menda cepljenih dovolj ljudi, da ne bo podobnega izbruha kot pozimi, obenem je cepljenih premalo, da bi pandemijo premagali. FOTO: J. Scott Applewhite/Reuters

7.40 Cepljeni potniki iz EU in ZDA od danes v Anglijo vstopajo brez karantene

Z današnjim dnem bodo tako potniki iz EU in ZDA, ki so polno cepljeni, lahko vstopili v Anglijo brez napotitve v samoizolacijo. FOTO: Justin Tallis/AFP

7.30 17 novih okužb s koronavirusom na olimpijskih igrah v Tokiu

Športnikov je med okuženimi le manjši delež, doslej so okužbo potrdili pri 24. FOTO: Tauseef Mustafa/AFP

Ob 647 PCR-testih so včeraj potrdili 31 novih okužb, delež pozitivnih testov je znašal 4,8 odstotka. Opravljenih je bilo 8713 hitrih antigenskih testov, sporoča sledilnik za covid-19.Število aktivnih primerov v državi je naraslo in zdaj znaša 1103. Povprečje novih primerov zadnjih sedmih dni je 90, kar je 1,6-odstotno povečanje. Za dva odstotka se je povečala tudi 14-dneva pojavnost, ta zdaj znaša 52,3 na 100.000 prebivalcev.Pripadniki avstralske vojske so se danes v Sydneyju pridružili policistom pri nadzorovanju upoštevanja omejitvenih ukrepov zaradi izbruha novega koronavirusa. Medtem so v tretjem največjem avstralskem mestu Brisbane podaljšali zaprtje do najmanj nedelje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Pri nadzorovanju upoštevanja ukrepov bo v Sydneyju pomagalo okoli 300 pripadnikov, potem ko je za pomoč vojske zaprosila policija Novega Južnega Walesa.Oblasti imajo težave z omejitvijo širjenja novega koronavirusa, saj se različica delta širi precej hitreje. Od sredine junija so potrdili več kot 3600 primerov okužb. Ker je trenutno v karanteni več tisoč bližnjih stikov, ima policija težave z nadzorovanjem upoštevanja predpisov.Vojaki bodo pomagali policiji pri dostavljanju hrane in preverjanju, ali ljudje upoštevajo navodila glede samoizolacije. Tako bodo predvsem opravljali podporne naloge, so pojasnili pri policiji.Direktor inštituta za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDAje v nedeljo napovedal, da se v državi obetata dodatna bolečina in trpljenje zaradi nadaljevanja pandemije covida-19, ker se številni Američani še vedno nočejo cepiti. Novega zapiranja v javnem življenju in gospodarstvu kljub temu ne pričakuje.V ZDA se je doslej po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 35 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 613.000. V tednu dni do 30. julija je povprečje novih okužb na dan od tedna prej naraslo s 30.887 na 77.827. Povprečje smrtnih primerov pa je v istem času naraslo z 253 na 358 na dan.Po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so doslej v ZDA proti covidu-19 cepili 58 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let. Fauci je znova prosil vse Američane, ki tega še niso storili, naj se cepijo.Kljub naraščanju primerov okužb pa Fauci ne pričakuje novih zapiranj v gospodarstvu. »Mislim, da ne bomo priča novim zapiranjem,« je dejal na televiziji ABC. Zdaj naj bi bilo namreč cepljenih dovolj ljudi, da ne bo podobnega izbruha kot pozimi. Obenem pa je cepljenih premalo, da bi pandemijo premagali.Potnikom iz Evropske unije in ZDA ter nekaterih drugih držav, ki so polno cepljeni proti covidu-19, je od danes dovoljen vstop v Anglijo brez obvezne karantene. Čeprav število okužb z novim koronavirusom na Otoku po uradnih podatkih upada, pa mnogi opozarjajo na nevarnost ponovnega naraščanja zaradi širjenja različice delta.Z današnjim dnem bodo tako potniki iz EU in ZDA, ki so polno cepljeni, lahko vstopili v Anglijo brez napotitve v samoizolacijo. Doslej je namreč zanje veljala ob prihodu obvezna desetdnevna samoizolacija. Nova pravila veljajo tudi za potnike iz Norveške, Islandije, Švice, Liechtensteina, Monaka, Andore in Vatikana.Kljub odpravi karantene pa bo še naprej treba predložiti negativni test na koronavirus pred vstopom v državo in nadaljnjega najkasneje drugi dan po prihodu.Izjema še vedno velja za Francijo. Vlada premierase je namreč odločila, da bo obdržala ukrep karantene za tiste, ki prihajajo iz Francije, in sicer zaradi visoke prisotnosti različice beta v državi. O morebitnih spremembah bodo odločali konec tedna.Nova pravila glede vstopa uradno veljajo za Anglijo. Oblasti v Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem so sicer sporočile, da bodo tej odločitvi sledile.Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so danes poročali o 17 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. S tem se je število okužb, povezanih z igrami, v času od 1. julija povzpelo na 276. Med novookuženimi tokrat ni bilo nikogar izmed športnikov, so navedli organizatorji.O najvišjem dnevnem številu novih okužb so doslej na igrah, ki so se na Japonskem začele 23. julija, poročali prejšnji petek, ko jih je bilo 27.Športnikov je med okuženimi le manjši delež, doslej so okužbo potrdili pri 24.