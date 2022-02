Na PCR-test le še prek zdravnika

Pred dnevi smo v Delu med prvimi javno poudarili, da ob tako hitri rasti okužb z novo različico koronavirusa, tako imenovanim omikronom, potrjevanje hitrih pozitivnih testov z drago metodo PCR ni smiselno. Opozorili smo, da nas to stane milijon evrov na dan in da pri spopadanju z omikronom nismo nič uspešnejši, če vsak pozitiven hitri test potrjujemo še z metodo PCR. V zvezi s tem so zdaj ukrepali tudi odgovorni in sprejeli protokol, po katerem je za potrditev okužbe dovolj že pozitiven hiter test.

Minister za zdravje je državljane, ki so bili včeraj v procesu diagnostike okužbe, prosil za potrpljenje in razumevanje, saj je treba vzpostaviti tako informacijsko podporo za izdajanje novih potrdil, prav tako se morajo tudi vsi izvajalci testiranj prilagoditi novi realnosti.

PCR po Novem

Od kdaj velja novi protokol?

Od polnoči danes. Za potrditev okužbe je dovolj pozitiven hitri antigenski test (HAGT), s čimer ste upravičeni do pridobitve slovenskega digitalnega covidnega potrdila (SI DCP).

Kakšno potrdilo je to?

Potrdilo bo imelo kodo QR, po naboru podatkov pa bo enako evropskemu covidnemu potrdilu (EU DCP), le da se bo na njem izpisalo, da je bil rezultat HAGT pozitiven. Potrdilo bo mogoče preverjati z isto aplikacijo kot evropsko. Vendar pozor: slovensko digitalno covidno potrdilo velja le v naši državi. Z njim ne bo mogoče prehajati meja.

Kdaj se bo to spremenilo?

Prakso, ki jo pri nas uvajamo zdaj, torej, da okužbo s sars-cov-2 priznavamo že s hitrim testom, so že uvedli v Španiji, Italiji, Litvi, na Švedskem, Cipru, Danskem, Hrvaškem, Slovaškem, Norveškem, Češkem, Madžarskem, Finskem, o uvedbi menda razmišljajo tudi Nemci in Avstrijci. Trinajst držav – vključno s Slovenijo že ima uveden podoben protokol. Ker že skoraj polovica držav EU priznava oziroma uvaja ta sistem, bo po besedah ministra za zdravje, Janeza Poklukarja, možnost izdaje covidnih potrdil na podlagi pozitivnih hitrih antigenskih testov najverjetneje uvedena tudi po vsej Evropi. Računajo, da bi bila ta potrdila pozneje lahko tudi podlaga za izdajo evropskih covidnih potrdil za dokazovanje prebolelosti. Pravila na ravni EU glede tega še niso sprejeta, zato podrobnosti niso znane.

Kako dolgo velja slovensko covidno potrdilo?

Sto osemdeset dni, torej toliko kot evropsko covidno potrdilo o prebolelosti. EU potrdilo začne veljati 11. dan po potrditvi z metodo PCR, slovensko potrdilo pa 7. oziroma 11. dan za osebe, ki izolacije niso skrajšale, in velja, kot smo navedli zgoraj, samo v Sloveniji.

Lahko slovensko covidno potrdilo dobimo tudi na podlagi pozitivnega hitrega testa, opravljenega doma?

Ne. Hitri antigenski test mora biti nujno opravljen pri za to pooblaščenem izvajalcu. Če je pozitiven, gre testirana oseba v izolacijo in dobi po preteku izolacije slovensko digitalno covidno potrdilo.

Kdo vse bo po pozitivnem hitrem testu še lahko opravil potrditveno testiranje PCR na stroške države?

Na potrditev z metodo PCR je treba, kadar tako presodi zdravnik, ki obravnava bolnika. V skupino ljudi, ki bodo po novem napoteni na testiranje PCR, praviloma sodijo kronični bolniki, nosečnice, imuno kompromitirane osebe in otroci, ki imajo povečano tveganje za rizičen potek bolezni.

Ne spadate v nobeno od omenjenih skupin, radi pa bi pridobili EU covidno potrdilo, s katerim boste lahko tudi zunaj Slovenije 180 dni dokazovali prebolelost. Kaj je treba storiti?

Opraviti boste morali samoplačniški test PCR.

Koliko hitrih pozitivnih testov pa se po testiranju PCR izkaže za lažno pozitivne?

Približno pet odstotkov, je odgovoril minister Poklukar in pojasnil, da so se za novi protokol testiranja odločili zaradi velike prevalence virusa v populaciji. Ko se bo to spremenilo, bo tudi režim testiranja spet spremenjen.

V obdobju od 10. januarja do 16. januarja 2022 (zadnji objavljeni podatki) je bilo na hitrih testih pozitivnih 7179 oseb, od tega pri 497 osebah (skoraj sedem odstotkov pozitivnih) dodatna metoda PCR ni potrdila okužbe, 920 oseb pa ni opravilo potrditvenega testa PCR.