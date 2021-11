Na primorski avtocesti več nesreč

Na Primorskem so zaradi sodre ceste spolzke in poledenele, opozarja prometno-informacijski center za državne ceste in voznikom še posebej previdno vožnjo svetuje med Logatcem in Razdrtim. Promet na primorski avtocesti ovira več nesreč, zaradi nesreče je bila dlje časa zaprta tudi hitra cesta Razdrto-Vipava proti Italiji, ki pa je ponovno odprta.

Obvoz je možen po regionalni cesti Razdrto-Vipava, za smer proti Italiji pa preko Fernetičev, navaja prometno-informacijski center za državne ceste.

Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas ter oviran promet na odstavnem pasu pred priključkom Unec proti Kopru, nastaja zastoj. Prav tako je zaradi nesreč oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru, med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru ter med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani.

Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta, verige pa so obvezne na prelazu Korensko sedlo.

Zaradi čiščenja in posipanja cest promet ponekod poteka počasneje. Prometno-informacijski center voznikom svetuje, da med vožnjo prilagodijo hitrost razmeram na cesti in vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo.

Zvečer se bodo padavine pri nas spet okrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah bo v notranjosti dež prešel v sneg. V ponedeljek bo sprva še oblačno, zjutraj bo sneženje ponehalo tudi v južnih krajih.