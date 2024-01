Na seji državnega zbora protest v podporo Palestini

Na današnji seji državnega zbora, kjer med drugim predsednik vlade Robert Golob odgovarja na poslanska vprašanja, povezana s spornimi posli ministrstva za pravosodje in ministrstva za digitalno preobrazbo, prav tako pa bo odgovarjal tudi na vprašanja, povezana s spopadi v Gazi, so obiskovalci pripravili protest. Na balkonu so razvili Palestinsko zastavo, kar je poskrbelo za razburjenje med nekaterimi poslanci.

Protest v podporo Palestini na današnji seji državnega zbora. FOTO: Jože Suhadolnik

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič »opozorila na varnost poslancev državnega zbora«, da naj se to, kar se je zgodilo na balkonu, ne ponovi.

»Glede nemira na balkonu, če mu lahko tako rečemo, bom povedala samo - državljani so izrazili svoje prepričanje, kakor so ga, varnost je za to poskrbela, bili so mirni, niso se upirali in so balkon tudi zapustili,« je dejala predsednica DZ.

Poslanka Levice Nataša Sukič je kasneje zahtevala, da se poslanska SDS Jelka Godec poslancem opraviči, saj jih je po njenem mnenju zlorabila, ko je rekla, da so ogroženi.