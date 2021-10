Na shodu proti pravici do splava tudi nadškof Zore

Nadškof Stanislav Zore se je udeležil shoda proti splavu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Na protishodu branili pravico do svobodne izbire

Poslanka Levice Nataša Sukič se zavzema za svobodno razpolaganje s svojim teleson. FOTO: Šipić Roman

V središču Ljubljane se je danes zbralo nekaj sto ljudi. Pod geslom človekovo življenje je nedotakljivo je namreč potekal Pohod za življenje, ki se ga je udeležil tudi ljubljanski nadškof. Poudaril je, da ne smemo pozabiti na temeljno pravico do življenja. Ob Pohodu za življenje je sicer potekal tudi protishod.Kot je v izjavi medijem pred začetkom Pohoda za življenje pojasnil Zore, papež Frančišek stalno spodbuja, naj gremo na periferijo, na obrobje. »Današnji shod nas pelje na tisto skrajno obrobje, skrajno periferijo, ki se sploh ne vidi. In če srce oslepi za to periferijo, te periferije ni. Namreč ljudi, ki bi radi vstopili v življenje, pa jim takšne ali drugačne ovire ali stiske to preprečujejo,« je dejal.»In moramo prebujati sebe, moramo prebujati drug drugega, da začnemo postajati občutljivi tudi za to periferijo. Da o vseh pravicah, ki jih poudarjamo, in je prav, da jih, ne pozabimo na tisto temeljno pravico, to pa je človekova pravica do življenja. Kot pravi papež, od rojstva do naravne smrti. Zato sem tukaj,« je Zore pojasnil udeležbo na pohodu.Po besedah voditeljice pohodaželijo Sloveniji s pohodom sporočiti, da splav vzame človeško življenje. »S Pohodi za življenje pa želimo doseči, da bi res začeli spoštovati 17. člen ustave, ki smo si ga izbrali za geslo, ki govori, da je človekovo življenje nedotakljivo. Radi bi, da bi bilo nedotakljivo ne glede na okoliščine. Ali je zaželeno ali ne, ali je zdravo ali ne, ali je rojeno ali ne, vsako življenje je nedotakljivo, vsak človek si zasluži življenje,« je dejala in dodala: »Prva pravico, ki jo imamo, je pravica do življenja. In to je treba spoštovati.«Pohoda se je po pričakovanjih udeležilo več ljudi kot lani. Kot je pojasnila Cankar Soaresova, so do začetka pohoda dobili prek 400 prijav, ljudje pa so se prijavljali še ob začetku pohoda. Glede protishoda je pojasnila, da je praksa po vsem svetu enaka. »Kjer je pohod za življenje, se pojavijo tudi nasprotniki. Ampak to je meni le dokaz, da če bi prišli z eno nepomembno temo, se ne bi nihče dvignil in prišel,« je dodala.Medtem ko so se udeleženci Pohoda za življenje zbirali pred Šentjakobsko cerkvijo na Levstikovem trgu, so se na Prešernovem trgu, ki je bil zaključna lokacija Pohoda za življenje, zbrali udeleženci protishoda, ki so krenili proti udeležencem Pohoda za življenje. Tako so se udeleženci obeh shodov, ki so jih spremljali policisti, srečevali po ulicah stare Ljubljane.Protishoda se je udeležila tudi poslanka Levice, ki je v izjavi medijem pojasnila, da se je shoda udeležila, ker se je odločila, da je na strani svobodnega razpolaganja z lastnim telesom in svobodne izbire o rojstvu otrok. Poskusom najbolj nazadnjaških, mračnjaških in konzervativnih sil, da se prepove splav, da se ženskam prepove njihova z ustavo zagotovljena pravica odločati o lastnem telesu, je po njenem posledica dejstva, da je trenutna oblast povezana s pajdaši, politiki, kot sta poljski in madžarski premier in drugi.Tudi to, da se je vrh Rimskokatoliške cerkve vpletel v Pohod za življenje po njeni oceni pove, da si cerkev in oblast ta trenutek lastita žensko telo. »To je nezaslišano in temu se je treba upreti z vsemi silami. Nobena pravica ni samoumevna in ni večna, zato je treba biti še toliko bolj pozoren in se boriti, da te pravice ostanejo,« je dodala Sukičeva.Med udeleženci Pohoda za življenje je bil tudi poslanec SDS, ki je v izjavi medijem poudaril, da ima vsak pravico izraziti svoje mnenje. »Je pa svojevrsten absurd, da je potreben kordon policije, da varuje življenje tistih, ki so za življenje. To je popoln absurd, ki veliko pove o stanju duha v Sloveniji, Evropi in na žalost celotnem svetu,« je dejal.V Ženskem forumu SD pa opozarjajo, da so aktivnosti Katoliške cerkve in posameznih političnih strank v nasprotju s človekovimi pravicami žensk in pomenijo pasivno nasilje nad ženskami. Ustava v 55. členu določa, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno in ob njenem sprejemu je bilo nedvoumno pojasnjeno, da obsega tudi pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Možnost odločitve ženske za legalen, varen in dostopen splav je pomemben element enakosti spolov, so prepričani v forumu. Ženske pravice so človekove pravice, tudi pravica do odločanja o lastnem telesu.Kot poudarjajo, je država dolžna zagotavljati možnosti do uresničevanja te svoboščine. Splav je in mora ostati osebna odločitev; ta ne sme biti podvržena pritiskom, kakršnega predstavlja tudi današnji pohod. Zato se pridružujejo in pozdravljajo protiprotest Inštituta Danes je nov dan z jasnim sporočilom Moje telo, moja izbira.