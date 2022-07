Na slovenskih cestah tudi danes močno povečan promet

Na slovenskih cestah je tudi danes pričakovati močno povečan promet, saj so se številni dopustniki iz Nemčje, Italije in od drugod odpravili proti Hrvaški, za mnoge pa je počitnic konec in se vračajo domov. Gneča bo predvsem na cestah od Avstrije proti Hrvaški in v obratni smeri ter proti turističnim središčem. Obetajo se tudi čakalne dobe na meji.

V prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo tudi na bolj obremenjeno ljubljansko obvoznico ter odseke, ki vodijo proti obali. Pričakovati je tudi čakalne dobe na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško (Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje) tako pri vstopu kot izstopu iz države.

Gneča na avtocesti. FOTO: Jože Suhadolnik

Poleg tega so se v soboto začela pripravljalna dela za obnovo severne ljubljanske obvoznice med Zadobrovo in Tomačevim. Stekla bodo dela na prestavitvi portala elektronskega cestninjenja, zaradi česar bo oviran promet na območju razcepa Zadobrova, saj bo promet tekel po zožanih pasovih.

V prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj vnaprej načrtujejo pot, poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila, se pred potjo pozanimajo o stanju na cestah ter vozijo strpno, s primerno hitrostjo in varnostno razdaljo.

