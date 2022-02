Na sneg s Petro Majdič in Juretom Koširjem

V nadaljevanju preberite:

Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport Planica, slovenska policija ter smučarski centri po državi letos pripravljajo že sedmo akcijo Šolar na smuči. V sedmih letih je en šolski dan na smučeh preživelo že več kot 20.000 osnovnošolcev. Več kot polovica četrtošolcev še nikoli ni smučala, 80 odstotkov tretješolcev je bilo prvič na tekaških smučeh.

Cilj akcije je, da vsem otrokom, tudi tistim, ki sicer nimajo možnosti, omogočijo vsaj en dan spoznavanja s športi na snegu. V prihodnje si želijo, da bi lahko na sneg peljali vse tretješolce in četrtošolce v državi, ne le tistih, katerih šole se prej prijavijo.

»A je tek na smučeh zakon?« je tretješolce na Rogli vsa nasmejana vprašala Petra Majdič. »Jaaaaa,« so zakričali otroci. Majdičeva je spodbujala otroke, da so navijali drug za drugega, in z velikim nasmehom razlagala: »Tek na smučeh je primeren za vse. Če se ti ne da preveč, samo hodiš, če pa hočeš narediti nekaj več za svoje telo in svojo glavo, se pa malo bolj potrudiš. Je zelo varen šport, praktično ni poškodb. Razen enkrat, ko se je zgodil en primer na olimpijskih igrah, ko je ena Petra padla v jamo, pa je ven splezala.«

Prav danes, ko je bila z otroki na Rogli, je bila 12. obletnica njenega strašljivega padca, a hkrati tudi osvojitve olimpijskega brona, ki se še danes zlato sveti.