Na torkovi seji o zakonu za znižanja DDV na energente po nujnem postopku

Kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič je danes potrdil, da se predlog zakona za znižanje davka na dodano vrednost (DDV) na energente obravnava po nujnem postopku. Predlog bo DZ tako obravnaval na torkovi izredni seji, še danes pa se ga bo lotil odbor za finance. Seja se bo začela ob 14. uri.

Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov je vlada potrdila konec julija, pred dvotedenskim avgustovskim premorom. Predlagano je, da se za vse uporabnike z 22 odstotkov na 9,5 odstotka zniža stopnja DDV na dobavo električne energije, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje.

To dopolnjuje že sprejete vladne odločitev o regulaciji cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce s 1. septembrom. V prihodnje je napovedana še regulacija cen daljinskega ogrevanja in kurilnega olja.

Vlada je predlagala, da DZ o predlogu odloča po nujnem postopku, kar je danes kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič tudi potrdil.

Ker je bil nujni postopek potrjen, so se na seji kolegija dogovorili o sklicu izredne seje, ki bo v torek ob 14. uri.

Matični odbor za finance pa se bo do zakonskega predloga predvidoma opredelil še danes, seja je sklicana ob 14. uri. Ob tem je kolegij danes sprejel sklep, da lahko odbor po potrebi zaseda tudi po 22. uri.