Na Trgu republike zaenkrat mirno

Na trgu republike, ki ga je začel preletavati helikopter, so se ob začetku vnovičnega protesta, usmerjenega proti vladi in njenim ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa, zbrali prvi protestniki. Zaenkrat je mirno, Trg republike je bil že mnogo pred prihodom prvih protestnikov ograjen nekje na polovici, prav tako je na njem že dolgo pred začetkom protesta, napovedanim za 15. uro, mrgolelo policistov.

Seveda shod tudi tokrat ni prijavljen, policija je udeležence pozvala, naj se razidejo. Tudi v minulih dnevih je ponovno pozivala, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja lastnih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Ti bodo – tako napovedujejo – ukrepe prilagajali varnostnim razmeram in tveganjem. Zaradi zagotovitve varnosti je omejeno gibanje na določenih mestih, območje shoda pa videonadzorovano. Na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, med drugim pirotehničnih sredstev, palic in orodij. Odsvetujejo tudi prisotnost otrok.

Pozive na današnji shod je bilo znova opaziti na Facebooku (med drugim ga je delila t. i. civilna iniciativa Maske dol in znova tudi Resni.ca). Na teh profilih so vabili tudi na proteste v minulih tednih, ki so se razvili v izgrede, policija pa je odreagirala tudi z izjemno ostro uporabo solzivca in vodnega topa.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Na shodu pred tednom so policisti pridržali 25 oseb, večino zaradi kršenja javnega reda in miru. Tri osebe so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Lažje je bilo poškodovanih šest policistov ter še dve osebi. Alojz Sladič iz sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi je dan po protestu očitke o pretirani uporabi prisilnih sredstev zavrnil, notranji minister Aleš Hojs pa si je prislužil novo interpelacijo in očitke opozicije o politizaciji policije.