Na vseh letošnjih volitvah bo treba računati tudi na neodvisne župane

Več kot petdeset neodvisnih županov in županj, ki predstavljajo približno četrtino prebivalstva Slovenije in ki so se danes dopoldne zbrali na ustanovnem srečanju v Šentjurju pri Celju, se želi vključiti v »prav vse volitve, ki so pred nami« in povedati svoje zahteve kateri koli vladi v bodoče. Smo močna skupina, ki verjame, da ustanavljanje strank okrog enega posameznika ni rešitev za Slovenijo, je dejal eden najmlajših med njimi, hrastniški župan Marko Funkl. Ponovno se bodo zavzeli za združljivost županske in poslanske funkcije.

Župan občine Kočevje Vladimir Prebilič FOTO: Leon Vidic/Delo

Pobudnik ustanovitve kluba, kočevski župan Vladimir Prebilič priznava, da ima politične ambicije in da je bil to tudi razlog, da je s pobudo o klubu nastopil v času pred supervolilnim letom.

