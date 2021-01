Nad divje prašiče z nakupom orožja za 400.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

Afriška prašičja kuga, strah in trepet prašičerejcev, že nekaj let povzroča težave v več evropskih državah. V Sloveniji še ni potrjena, vendar je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi slabih razmer v sosednjih državah izdala sklep za začetek intenzivnega odstrela divjih prašičev, ki so eden od prenašalcev bolezni na domače prašiče. Za to nalogo bodo lovci dobili denarno stimulacijo in veliko novega orožja.