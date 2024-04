Nad Slovenijo nov pas padavin, ponekod pričakujejo več kot četrt metra snega

Zvečer in ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, meja sneženja se bo nekoliko spustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Do jutra bodo največ novega snega, tudi več kot četrt metra, dobili višji predeli Štajerske in Koroške, je zapisala ekipa portala Meteoinfo. Meja sneženja se bo lahko ob močnejših padavinah ponekod spet spustila vse do nižin.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

V sredo bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, napoveduje Arso. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Popoldne se bo oblačnost trgala, nastale bodo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na zahodu bo občasno lahko rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik. Spet bo nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad srednjo in delom zahodne Evropo se še vedno zadržuje hladna zračna masa. V severnem in južnem Sredozemlju pa sta dve ciklonski območji. V višinah k nam z vzhodnim vetrom še vedno doteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma oblačno. Padavine se bodo predvsem v krajih severno od nas prehodno okrepile. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno s plohami, lahko tudi kakšno nevihto.