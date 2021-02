Nadomestilo odvisno od lokacije delodajalca

V nadaljevanju preberite: Zaposleni, ki izgubi službo, je upravičen do nadomestila za brezposelnost, ki znaša 80 odstotkov osnove, a ne več kot 892,5 evra bruto, ne glede na to, koliko je znašala njegova plača. Po novem bo, kot vse kaže, izjema veljala le za čezmejne delavce, ki so vložili predlog novele zakona o urejanju trga dela, s katero bodo lahko prejemali do 1785 evrov bruto. Parlamentarni odbor za delo se s predlogom strinja, državni zbor pa ga bo obravnaval predvidoma na naslednji redni seji. Zakonodajno-pravna služba opozarja na spornost razlikovanja državljanov glede na lokacijo zadnjega delodajalca.