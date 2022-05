Nadzorni svet RTV bi televizijski informativni program razdelil na dve enoti

Nadzorni svet RTVS je danes sprejel spremembe statuta javnega zavoda. Za spremembe, med katerimi je tudi delitev televizijskega informativnega programa na dve uredniško-producentski enoti, je glasovalo devet članov 11-članskega sveta. Tako je bil zakonski pogoj, ki zahteva dvotretjinsko soglasje sveta, izpolnjen, so zapisali v zavodu.

Spremembe statuta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) določajo, da se bo televizijski informativni program razdelil na dve uredniško-producentski enoti, in sicer na uredništvo prvega in na uredništvo drugega programa.

Poleg tega bo odgovornega urednika Multimedijskega centra (MMC) zavoda imenoval in razreševal generalni direktor na predlog direktorjev Radia in Televizije Slovenija. Če direktorja radia in televizije niti po poteku 30 dni od začetka usklajevanja ne bosta pripravila usklajenega predloga, bosta imela pravico predlagati v imenovanje vsak svojega kandidata.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Spremembe ustrezno predstavili zaposlenim in jih uvedli postopoma

Kot so navedli v zavodu, je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough ob sprejetju statutarnih sprememb izrazil prepričanje, da bodo vodile k bolj učinkovitemu delovnemu procesu in boljšim pogojem za ustvarjanje kakovostnih programskih vsebin. Po njegovem zagotovilu si bodo prizadevali, da bodo spremembe ustrezno predstavili zaposlenim in jih uvedli postopoma.

Predsednik nadzornega sveta Borut Rončević pa je vesel, da je toliko članov glasovalo za spremembe ključnega akta zavoda. »Ob tem je čast še toliko večja, ker se statut spreminja prvič po šestih letih,« meni. To po njegovih besedah prinaša tudi veliko odgovornost vodstva RTVS, ki bo moralo sprejetje sprememb tudi upravičiti.

Novinarski sindikati nasprotujejo spremembam statuta, ki jih je danes sprejel nadzorni svet RTV. FOTO: Jure Eržen/Delo

Novinarski sindikat: Povečana finančna in kadrovska tveganja pri delovanju zavoda

Novinarski sindikati nasprotujejo spremembam, saj bodo po njihovi oceni povečale finančna in kadrovska tveganja pri delovanju zavoda. Kot so po tem, ko je programski svet 9. maja dal soglasje k predlogu sprememb, zapisali v Sindikatu novinarjev Slovenije in Koordinaciji novinarskih sindikatov na RTVS, so zaradi nepredvidljivosti v programskem vodenju veliko večja tudi operativna tveganja v izvedbi programskega načrta zavoda za letos.

Še zlasti so proti delitvi televizijskega informativnega programa, saj bo to po njihovem mnenju pomenilo odprto možnost za sistematično kršitev uredniške avtonomije in poklicnih standardov, posledično pa večje ogrožanje avtonomnega in objektivnega informiranja javnosti.