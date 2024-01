Nagrada za življenjsko delo gre tokrat Vesu Stojanovu

Novinarka leta: Špela Kuralt

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Izstopajoči novinarski dosežki: Anja Intihar

Usodnega 4. avgusta je bila Špela Kuralt ob prvih znakih, da vode naraščajo, na terenu. Takoj ko se je bilo mogoče prebiti do krajev, ki so jih na Štajerskem prizadele poplave, je našla pot do tja. Ljudem, ki so jim reke, potoki in hudourniki odnesli domove, je dala glas. Doživeto je pisala o opustošenju, evakuacijah, čiščenju, pomoči, ki je prihajala, o bolečini in skrbeh prebivalcev ter o solidarnosti in volji. Vprašanja je postavljala in jih še postavlja vsem pristojnim, kot izjemna poznavalka območja in izvrstna poslušalka je znala umestiti zgodbe v družbeni kontekst, opisi, polni empatije, pa so popeljali bralca na kraj dogajanja.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Izstopajoči novinarski dosežki: Novica Mihajlović

Anja Intihar je podpisana pod številne prispevke najširšega spektra tematik, v zadnjem času pa o je prevzela tema, za katero je težko verjeti, da smo jo morali mediji v tem delu sveta spet vrniti na naslovnice. To so nasilje nad ženskami, vse pogostejši femicidi, poskusi omejevanja pravic žensk in nov val boja za te pravice. Poskušala je razumeti tudi, kaj žene ljudi v svet teorij zarote, od kod izvira navdušenje nad nasiljem, zapisovala je spomine iz koncentracijskih taborišč … V minulem letu so izstopali prispevki, s katerimi je dala glas ženskam, pri čemer je bila vztrajna, četudi zaradi tega sama deležna zmerjanja in psovk.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Izstopajoči novinarski dosežki: Aleksander Brudar

»Pravi vojak se ne bori zato, ker sovraži tisto, kar je pred njim, ampak zato, ker ima rad tisto, kar je za njim.« Misel angleškega avtorja Gilberta Keitha Chestertona je zlahka mogoče prenesti na skupino aktivistov za človekove pravice, ki so v Rimu zahtevali ničelno toleranco do zlorab v Cerkvi. Tako je oktobra v Delovi temi dneva zapisal Novica Mihajlović. Papeževo opravičilo so slovenski preživeli dočakali šele lani spomladi. Z njimi je bil tudi Novica Mihajlović, pronicljiv in vsestranski novinar, sicer odličen poznavalec razmer na Zahodnem Balkanu, pri čemer izhaja iz izkušenj s terena.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Fotografija leta: Dejan Javornik

Dolgoletnega novinarja Slovenskih novic odlikuje veliko veselje do tega poklica, izstopa pa po samoiniciativnosti in vestnem delu ter doslednem spremljanju številnih sodnih zgodb. Vselej sledi strokovnim in etičnim novinarskim standardom, pri čemer razume, da je novinarstvo poklic, ki nima »klasičnega delovnika«. Tudi zaradi ekipnega duha in nesebične pomoči sodelavcem je nepogrešljiv član redakcije. S predanim delom zna približati bralcem kompleksno tematiko najzahtevnejših sodnih postopkov, glas daje tudi malemu človeku in krivicam, ki se mu dogajajo, pri čemer se ne prepusti senzacionalizmu.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na fotografiji Dejana Javornika, ki je v Prevaljah nastala 8. avgusta lani, je vse razmetano. Sila podivjane Meže ruši hišo, most, podira drevesa. In vendar je na fotografiji tudi upanje. Mama in hči stojita na robu opustošenja, druga drugi v oporo. Razumeta, da stiska njune družine ne bo prezrta in da bo žrtvam v oporo družba kot celota. Solidarnost se začne tam, kjer stoji fotograf z objektivom in sporočilom skupnosti. Dejan Javornik se je fotoreporterski ekipi Slovenskih novic in Dela pridružil leta 2000. Svoj poklic opisuje kot prepletanje elementov potrpežljivosti, iznajdljivosti, hipnih odzivov, estetike in ne nazadnje sreče ter čuta do sočloveka.

Nagrajena fotografija iz Prevalj: mama in hči stojita na robu opustošenja. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Posebna nagrada za življenjsko delo: Veso Stojanov

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Delovi novinarji so bili praviloma vedno na kraju velikih dogodkov. Njim gre zahvala, da so generacije bralcev izvedele več o kubanski krizi, vojni v Vietnamu, prvem pristanku človeka na Luni, sovjetski invaziji na Češkoslovaškem, političnih procesih, ki so vodili v razpad Jugoslavije, k osamosvojitvi Slovenije, vstopu v Evropsko unijo in Nato, o evru, gospodarski krizi,« je Veso Stojanov zapisal ob 60-letnici Dela. Kolektivu je zvest od leta 1987, ko se je pridružil ljubljanski redakciji. Ta je bila zanj odskočna deska za uredništvo notranje politike, nato zunanje in na dopisništvo v ZDA. Ustvaril je izjemen novinarski opus, urejal številne edicije v naši medijski hiši ter bil vedno profesionalen in človeški kolega.