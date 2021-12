Naj slovensko zdravstvo ne gre po poti balkanskih držav

V nadaljevanju preberite:

V Slovenijo se je odločil priti, ker je državo pohvalila njegova kolegica, ki je že bila pri nas. »Slovenija ima najbolj dostopen sistem primarnega zdravstva v Evropi. To me je navdušilo. Rad delam v Sloveniji in ne nameravam nikamor oditi. A me je zelo strah, da bo šel slovenski sistem po poti srbskega.« Kaj sta še povedala Miloš Simov, zdravnik iz Srbije, in zdravnik iz Severne Makedonije, katerega ime hranimo v uredništvu?