Najbolje lovijo okužene z visokim virusnim bremenom

Kako uporabni in učinkoviti so hitri antigenski testi za dokazovanje antigenov sars-cov-2 (HAT)? Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je prejšnji teden opravil verifikacijo, analiza 1868 vzorcev pri 934 preiskovancih je pokazala 81,68-odstotno občutljivost (pri brezsimptomatskih 44,44-odstotno) in 99,59-odstotno specifičnost. Kaj ti rezultati pomenijo, smo se pogovarjali s Tjašo Žohar Čretnik, direktorico NLZOH, specialistko klinične mikrobiologije.