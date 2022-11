V tokratnem pogovoru Od srede do srede sta Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš najprej analizirala dogajanje okoli izjave poslanca SDS Branka Grimsa, ki je po objavi rezultatov nedeljskih referendumov med drugim dejal, da »ni čudno, če so razmere v Sloveniji podobne tistim v Nemčiji leta 1933«. Na njegovo izjavo so se nato odzvali v nemškem veleposlaništvu, kjer so izrazili začudenje nad izrečenimi besedami ter pojasnili, zakaj Slovenija leta 2022 nima nič skupnega z Nemčijo leta 1933.

»Diplomatski škandal?« je Žerdin pobaral Markeša, ki je nato odgovoril, da je odziv nemškega veleposlaništva predvsem »genialna poteza izredno razumnih ljudi z visoko stopnjo kulturne zadržanosti. V pravem trenutku so povedali točno to, kar so morali«.

V nadaljevanju sta Delova komentatorja analizirala izide referendumov. »Gre za najhujši poraz politike, ki jo predstavlja Janez Janša,« je dejal Žerdin.

Markeš se je strinjal z njim in pristavil, da se je treba zavedati, da je SDS prek referendumov zasledovala dva cilja, ki pa ji jih ni uspelo uresničiti. »Prvi, abstrakten cilj je bil, kot je to pravilno ocenil premier Robert Golob, nagajati vladi. Drugi, primarni cilj, pa se je nanašal na referendum o zakonu o RTV. Hoteli so preprečiti, da bi Janša, ki je medtem s pravnimi bravurami prevzel oblast na RTV, to oblast izgubil.«