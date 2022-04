Najlepše oči med živimi bitji

V članku preberite:

Ko načrtujejo ceste, izvajalci bolj malo mislijo na naravo, kaj šele na žabe, zato marsikatera preseka njihovo pot iz gozda do vode in nazaj. Vsako leto jih povozijo na tisoče. A že pred leti so se v Sloveniji pojavile skupine prostovoljcev, ki vsako pomlad žabam pomagajo čez prometne ceste, začeli so postavljati tudi zaščitne ograje in jih v vedrih nositi do vode. Odsekov takšnih nevarnih cest je pri nas več kot tisoč in so natančno označeni na zemljevidih, ki jih najdete na različnih spletnih straneh. Pomočniki žabam vsako leto pozivajo prebivalce, naj jih tudi opozorijo, če so kje na cesti opazili dvoživke, kjer jim še nihče ne pomaga. Leta 2020 se je prenašanja žab udeležilo več kot 500 prostovoljcev na 30 krajih po Sloveniji, ki so našteli več kot 82 tisoč živih in povoženih žab. Žabja svatba se žal na veliko cestah spreminja v žabje morišče.

Letos se je selitev žab zaradi hladnega vremena in suše zamaknila, te dni, ko se je otoplilo in je začelo deževati, pa se je takoj pojavilo veliko število dvoživk. Kmalu na cesti zagledamo ograje, za katerimi žabe čakajo na prostovoljce, da jih poberejo v vedra. Oprema za reševanje namreč ni zahtevna – globoko vedro, odsevni jopič, svetilka, škornji in dežni plašč.