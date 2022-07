Najmanj zanimanja za družinsko medicino

Na prvi letošnji razpis za specializacije, ki ga je Zdravniška zbornica Slovenije objavila aprila letos, je do zdaj prispelo 251 prijav, nezasedenih pa ostaja 97 specializacij, od tega največ – 55 – za družinsko medicino.

Zanimanje za specializacijo iz družinske medicine se je sicer od maja do julija povečalo: prijavljenih je deset kandidatov več, kar pa v prihodnosti še vedno ne bo zadostovalo za pokritje vseh potreb po zdravnikih teh specialnosti.

V ZD Domžale so bila za družinsko medicino razpisana tri mesta, a v prvem roku niso prejeli nobene prijave, zdaj imajo eno. Prav tako v ZD Ljubljana za dve mesti ni bilo zanimanja, zdaj pa imajo enega prijavljenega. Brez prijavljenih ostajajo v zdravstvenih domovih Radlje ob Dravi, Velenje, Žalec in v Osnovnem zdravstvu Gorenjske, po nacionalnem razpisu (specializant se med specializacijo zaposli pri kateremkoli izvajalcu v mreži javne zdravstvene službe) pa je prostih še 46 mest, medtem ko so jih imeli pred mesecema še 54. To kaže, da se zanimanje za družinsko medicino vendarle povečuje, kar je pozitivno.

Sicer pa je bilo v obdobju med letoma 2011 do leta 2020 je bilo razpisanih 940 mest za specializacijo iz družinske medicine, zasedenih pa le 638. Kar tretjina mesti (302) je ostalo nezasedenih. Niti eno leto za specializacije iz družinske medicine ni bilo več prijav, kot je bilo razpisanih mest oziroma vsako leto je po koncu razpisa, ki je ostajal odprt več mesecev, ostalo nezasedenih od nekaj do nekaj deset mest.

286 specializacij je bilo razpisanih na prvem javnem razpisu specializacij v tem letu

Kadrovsko se bosta očitno začeli krepiti tudi področji ginekologija in porodništvo. Glede na to, koliko žensk je brez osebnega ginekologa, je dobra novica, da je za to področje zdaj prijavljenih osem kandidatov več, kot je na voljo mest.

Veliko zanimanje je tudi za specializacije iz radiologije (12 kandidatov preveč), plastične in estetske kirurgije (12 kandidatov preveč), oftalmologije (pet preveč) gastroenterologije (trije preveč), dermatovenerologije (trije preveč).

Preveč kandidatov, nadaljnji izbor

Če je na posamezno razpisano specializacijo na nacionalnem razpisu ali razpisu za izvajalca prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, zbornica med njimi opravi izbirni postopek. Uspešnejši je tisti kandidat, ki ima boljšo povprečno oceno podiplomskega študija, točkujejo se še dosežki, mnenja mentorjev ter priporočila, šteje pa tudi mnenje izbirne komisije na podlagi osebnega pogovora s kandidatom. Če za eno specializacijo kandidira več kandidatov, ki dosežejo enako število točk, zbornica odloča na podlagi povprečne ocene na dodiplomskem študiju.

Neizbrani kandidati lahko kandidirajo za mesta, ki še niso zasedena. Trenutni razpis ostaja odprt do popolnitve prostih mest, vendar največ do 30 dni pred objavo novega razpisa. V praksi to pomeni, da če bo jesenski razpis objavljen na primer 5. novembra 2022, bo ta razpis zaprt 9. septembra 2022. Vloge na odprti razpis je namreč treba oddati do vsakega 9. v mesecu. Sicer pa je malo zanimanja oziroma manj prijavljenih, kot je mest za specializacije: anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina, pediatrija, otroška in mladostniška psihiatrija, infektologija, interna medicina, internistična onkologija, urgentna medicina … Na področju dentalne medicine pa težav z zasedbo mest niso imeli. Prvi javni razpis specializacij s področja dentalne medicine 2022 za posamezne izvajalce in za območje celotne države in prvi javni razpis specializacij s področja dentalne medicine 2022 za posamezna specialistična področja dentalne medicine z znanim plačnikom sta zaradi popolnitve razpisanih mest 10. maja 2022 že zaprta. Razpisanih je bilo le osem mest, vlog pa je bilo 15.