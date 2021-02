Najmlajši se v torek vračajo v šole in vrtce

Obžalujemo, da se v Sloveniji poskuša prav ta ukrep, ki omogoča določeno sproščanje, diskreditirati.

Predlagali smo, da se šole odprejo do 5. razreda v vseh regijah, in tudi, da se ukine omejitev gibanja med občinami in regijami.

Vrata povsod odpirajo tudi knjižnice, galerije in muzeji.

Za obisk smučišč je še vedno pogoj negativen test.

Pozitivne hitre teste bodo pri asimptomatskih posameznikih preverjali še s testi PCR.

Včeraj je bolnišnično obravnavo potrebovalo 989 bolnikov s covidom-19, prvič po zelo dolgem času se je število znižalo pod tisoč, kar je sicer meja za oranžno fazo na vladnem semaforju za sproščanje ukrepov. A ker sedemdnevno povprečje okužb oranžno mejo presega, smo še naprej v rdeči fazi, in to vsa država, ki se spet obravnava kot celota, in ne več po regijah. Kar pomeni, da se bodo predvidoma v torek vsi učenci prve triade vrnili v šolske klopi, vrtci pa bodo sprejemali vse otroke.Epidemiološke razmere so še vedno resne, a smo po statistiki bliže oranžni kot črni fazi, kar omogoča več fleksibilnosti, med različnimi deli Slovenije pa ni več tako velikih odstopanj kot še pred nekaj tedni, je povedal predsednik vladein sporočil, da se bodo prihodnji teden po vsej državi odprli vrtci in šole za najmlajše učence. Povsod bodo v višjih strokovnih šolah in univerzah dovoljene laboratorijske vaje in individualni pouk. V glasbenih šolah in umetniških gimnazijah glasbene in plesne smeri bo mogoče izvajati individualni pouk. Dijaki, ki se ga bodo udeleževali, bodo lahko nastanjeni v dijaških domovih. V vseh regijah boste lahko šli v knjižnice, muzeje in galerije. Prav tako bodo povsod lahko začele obratovati žičniške naprave, skladno s priporočili NIJZ in pod pogojem, da upravljavec zagotovi hitro testiranje na vstopni točki na smučišče. Če ne more, pa smejo žičnice uporabljati posamezniki, ki upravljavcu predložijo negativni test PCR ali hitri test, opravljen v Sloveniji in ne starejši od 24 ur, in otroci do 12 let v spremstvu staršev. Izjema so profesionalni športniki in spremljevalno osebje za izvedbo treningov in tekem.Vladna ekipa se je sinoči sestala še s predstavniki gospodarstva o možnem manevrskem prostoru za sproščanje dejavnosti ob predhodnem testiranju, kar se po Evropi kaže kot nišna možnost, ki omogoča normalnejše opravljanje posameznih dejavnosti oziroma omogoča blažje ukrepe, je dejal Janša. »Obžalujemo, da se v Sloveniji poskuša prav ta ukrep, ki omogoča določeno sproščanje, diskreditirati, brez realne primerjave o uporabi istega ukrepa z drugimi državami, kjer se to že učinkovito uporablja.«V bran hitremu testiranju je sicer že dopoldne pred novinarje stopil, predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ. Kakovostni hitri testi so, po njegovih besedah, eden redkih ukrepov, ki nas ne omejuje, a hkrati omogoča obvladovanje epidemije. Z epidemiološkega vidika je pomembno, da se odkrije čim več tistih, ki so kužni, in več skrbi vzbujajo lažno negativni kot lažno pozitivni. Ob testiranju šolnikov ta in prejšnji teden so zaznali gruče, v katerih je število lažno pozitivnih iz še neznanega razloga odstopalo glede na statistične značilnosti testiranja. »Problem je kontekst, v katerem epidemiološki kazalniki usmerjajo vladne ukrepe, ki omejujejo pravice prebivalstva do šolanja, do dela, do prehoda iz regij. Eno je javnozdravstveni vidik obvladovanja epidemije, drugo pa, če številka, ki vključuje tudi lažno pozitivne, vpliva na pravice prebivalstva.«Epidemiologi predlagajo, da se takoj začne pozitivne hitre teste pri asimptomatskih osebah, ki niso imeli visokorizičnih stikov, potrjevati z metodo PCR. V baze bi se potem vnašali ti podatki, zdaj pa ročno »čistijo« lažno pozitivne, kot jim sporočajo izvajalci testiranj.Majhna nihanja v podatkih povzročajo velika nihanja na vladnem semaforju, opozarja Fafangel. »Zato smo epidemiologi odločevalcem priporočili ukrepe, ki ta semafor obidejo – predlagali smo, da se šole odprejo do petega razreda v vseh regijah, in tudi, da se ukine omejitev gibanja med občinami in regijami. Sam vidim tudi manjši učinek v omejitvi gibanja ponoči. Za epidemiologe je bistveno, da zmanjšamo nevarne interakcije. Ta ukrep omejitve gibanja ponoči, ki na papirju nima dobrih strokovnih podlag, da bi bil dejansko učinkovit, pa povzroča, kar je naša največja skrb, da se interakcije premaknejo v notranje prostore na nenadzorovan način.«Premier se je popoldne na to odzval z besedami, da bo naslednji teden potekala razprava o predlogih. Če bo država do takrat dosegla oranžno fazo, bodo nekateri »avtomatično dejstvo«. Pri nekaterih, kot je, denimo, kateri razredi naj gredo naslednji v šolo, bo treba slišati še mnenje druge stroke, pravi Janša. Šolniki bi dali prednost zaključnim letnikom osnovne in srednje šole. »Treba je povedati tudi, da je gospod Fafangel v. d. predstojnika Centra za nalezljive bolezni, v svetovalni skupini ministra za zdravstvo je še veliko drugih epidemiologov in strokovnjakov. Pričakujemo, da bodo mnenja med seboj uskladili. Odzvali se bomo skladno z načrtom, bistvena odstopanja od njega bi povzročala zmedo. Ne želimo najdaljše epidemije v Evropi,« dejal Janša.