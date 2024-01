Najpogumnejših 76 zaplavalo v visoki Savinji

Tradicionalnega, tokrat že 15. novoletnega skoka v Savinjo, na katerem preplavajo nekaj metrov slalomske proge Kajak kanu kluba Nivo Celje, se je tokrat udeležilo 76 najpogumnejših plavalk in plavalcev. Voda je imela »prijetnih« šest stopinj Celzija, le kakšno stopinjo več je imelo ozračje. Vreme je bilo organizatorjem naklonjeno, tako da je za svoje pogumne domače in prijatelje na bregu navijalo več kot tisoč ljudi.

Na bregu je plavalce spodbujalo več kot tisoč obiskovalcev. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Kot vsako leto smo tudi letos videli nekaj Božičkov, ki so se spustili v letos precej višjo vodo kot običajno. Savinja je celo leto divjala, včerajšnje deževje pa je spet dvignilo nivo vode. Tudi tokrat so za varnost poskrbeli celjski potapljači in seveda kajakaši.

Najbučnejši aplavz je požela najstarejša plavalka Majda Gričar, ki je v Celje prišla z Gorenjske. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Najstarejša plavalka, Majda Gričar iz Doslovč pri Žirovnici, ki bo letos dopolnila 83 let, je bila hvaležna kajakašu, ki jo je pospremil po progi: »Držala sem se za čoln. Savinja je namreč zame postala premočna. In še sin mi je pomagal. Vsako leto je doživetje.« Gričarjeva je bila tokrat že četrtič v Celju, prvič leta 2019. Tudi sin Samo je že plaval v Savinji, danes spet, tokrat je prišel tudi Majdin vnuk David, je bila ponosna: »Tri generacije smo tu!«

Tudi Aleksander Jovanović je prišel s hčerjo Andrejo: »Jaz sem skočil tretjič, hči prvič. Nič se nisva pripravljala, je pa res, da imamo na vseh poteh s sabo kopalke in brisače. Eno hčer imam v Desklah, čisto pri Soči. Ko smo bili med prazniki pri njej, smo izkoristili priliko in plavali v Soči. Pa je bila stopinjo toplejša kot danes Savinja!« Jovanović je povedal, da brez vode ne gre: »Tudi mrzle vode sem navajen, vedno se z mrzlo tuširam, tudi zato, ker imam multiplo sklerozo. Voda pa je užitek, saj je človek iz vode!«

Šest stopinj Celzija je očitno lahko zelo prijetnih. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Novoletni skok v Savinjo si je pred 15 leti zamislil Jože Tanko. V teh letih je to postala tradicija, ko se mlado in staro zbere na bregu Savinje ter se druži. Prav to je smisel prireditve, za katero predsednik kajakaškega kluba Dušan Konda poudarja, da jo bodo ohranjali tudi v prihodnje.

V novem letu celjski kajakaši sicer načrtujejo gradnjo prizidka s hostlom, dolgoročni cilj, o katerem govorijo že leta, pa je sodoben kajakaški center. »Globoko verjamem, da bo z leti tu zrasla moderna kajakaška proga in pravi svetovni kajakaški center,« je napovedal Konda.